السيسي: إطلاق برنامج "نوفي" لتوفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية أكثر تضررًا من التغيرات المناخية، رغم أننا لسنا السبب”.

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مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلًا للتنمية المستدامة:

أضاف “السيسي”، خلال كلمته بفعاليات المائدة المستديرة طريق جديد "شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، اليوم الخميس، أن مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلًا للتنمية المستدامة، ولكن هو محفز لها.

إطلاق برنامج نوفي:

أشار الرئيس إلى أنه تم إطلاق برنامج “نوفي” من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي، موضحًا أن التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.