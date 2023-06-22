عاجل
مدبولي يستعرض التصورات المقترحة لتطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد مصر بـ"رمسيس" رئيس روسيا يُعلن تدمير 244 دبابة أوكرانية خلال شهر
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي: إطلاق برنامج "نوفي" لتوفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القارة الأفريقية  أكثر تضررًا من التغيرات المناخية، رغم أننا لسنا السبب”.

الرئيس الفرنسي: يجب التصدي للفقر (شاهد)

 مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلًا للتنمية المستدامة:

 أضاف “السيسي”، خلال كلمته بفعاليات المائدة المستديرة طريق جديد "شراكات النمو الأخضر"، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، اليوم الخميس، أن مصر تقدر أن النمو الأخضر ليس بديلًا للتنمية المستدامة، ولكن هو محفز لها.

 

إطلاق برنامج نوفي: 

 أشار الرئيس إلى أنه تم إطلاق برنامج “نوفي” من أجل توفير التمويل اللازم لدفع العمل المناخي، موضحًا أن التمويل العادل هو العامل المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

مواد متعلقة

وزير الصحة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروع تطوير سكن الأطباء

البنك الزراعي المصري: تسليم 1600 كوبون للأسر الأولى بالرعاية

توقيع بروتوكول تعاون بين الهجرة ومحافظة المنوفية في عدد من المجالات

خالد داغر: ندعم الفنون الجادة لحماية التراث ونقله للأجيال الجديدة

محمود الحدينى: المهرجانات الفنية ليست سبوبة

مريم أزورلي في جولة عائلية لـ برلين (صور)
الجريدة الورقية