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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

رئيس الإمارات يستقبل وزير الخارجية الإيراني في أبوظبي

رئيس الإمارات ووزير
رئيس الإمارات ووزير خارجية إيران

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في أبوظبي، فيما ناقش الجانبان بعض القضايا الإقليمية والدولية.
 

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وبحث الشيخ محمد بن زايد مع الوزير الإيراني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.

حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعلي الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخليفة المرر وزير دولة، وسيف الزعابي سفير الدولة لدى إيران.


وفي مارس الماضي، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي فى إيران.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" وقت ذاك إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

ووفق وكالة الأنباء بحثا القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار.

كما بحثا الجانبان خلال اللقاء مختلف العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

 

إيران والسعودية

وخفضت الإمارات مستوى العلاقات مع إيران بعدما قطعت السعودية الروابط مع طهران في يناير الثاني 2016 في أعقاب اقتحام محتجين إيرانيين للسفارة السعودية في الجمهورية الإسلامية ردا على إعدام رجل دين شيعي بارز في المملكة.

وبدأت الإمارات، التي تربطها علاقات بإيران في مجالي التجارة والأعمال منذ أكثر من مئة عام، في إعادة التواصل مع طهران عام 2019 بعد هجمات في مياه الخليج ومواقع سعودية للطاقة.

وتعد إمارة دبي واحدة من خطوط اتصال إيران الرئيسية بالعالم الخارجي. وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن رضا عامري السفير المعين حديثا في الإمارات شغل في السابق منصب المدير العام لمكتب المغتربين الإيرانيين في وزارة الخارجي.

 

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