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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. إعادة التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر

الإمارات وقطر
الإمارات وقطر

إعادة التمثيل الدبلوماسي بين الإمارات وقطر .. أعلنت اليوم الاثنين، الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، جاء ذلك وفقًا لما وحسب وكالة أنباء الإمارات.

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وتابعت الوكالة أنه بذلك تستأنف سفارة دولة الإمارات في الدوحة، وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.

قطر والإمارات

وفي سياق متصل أكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تجسيد إرادة قيادتي البلدين، كما تأتي لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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