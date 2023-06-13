أشرف زكي يفتح الباب أمام عودة حلا شيحة.. بنتنا (فيديو)

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن عودة حلا شيحة للفن قرار الأسرة الفنية وليس قراره وحده، منوهًا إلى أنه يعتقد أن عودتها يجد ترحيب الكثير من الزملاء، "هي بنتنا وإن كان في كثير من التحفظات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أنه “توجد بعض التحفظات ولكن الأغلبية أعتقد أنها ستكون مع قرار عودتها وإن عادت هيبقى لنا جلسة كبيرة معها”، مردفًا: "دعونا لا نسبق الأحداث ونشوف هي ناوية على ايه".

ولفت إلى أنها لم تتواصل معه كثيرا، ويرى أن كل فنان حر في معتقداته وتصرفاته، لكن عندما يبتعد عن الفن بدعوى أنه حرام يجب أن تكون هناك وقفة، مواصلًا: "اتصلت بي مرة واحدة فقط.. وكل واحد حر في تصرفاته، ولكن لما الفنان يبعد عن الفن لأنه شايف إن الفن حرام يبقى لازم نقف".

قضية الحجاب لها صدى كبير في المجتمع

فيما رحب الناقد الفني طارق الشناوي، بعودة الفنانة حلا شيحة للوسط الفني، مشيرًا إلى أنها أثبتت وجودها في مساحات مختلفة في الأداء ما بين التراجيدي واللايت كوميدي.

وأضاف : "حلا تعبر عن حالة يعيشها المجتمع المصري، لن أتحدث عن الحجاب بشكل شرعي، ولكن المجتمع المصري مهتم بمسألة الحجاب وعند الحديث عنه يكون الاهتمام كبيرا". وتابع الإعلامية: "أرى أن حلا شيحة لديها إمكانيات لم تظهر بعد وترددها لعب جانبا سلبيا في الأمر، ولو أن مشوارها عمره 25 سنة، فإن هناك 13 سنة ضاعت في التردد، لكنها يمكنها التلون في الأداء في حالات درامية مختلفة، كما أن لها جاذبية أمام الكاميرا".

وأكد، أن الفن علم ويتم تطويره ويجب الذهاب إلى ورش تمثيل، وكبار نجوم العالم يفعلون ذلك: "أتمنى أن تستمر في طريقها وأن تفكر في كلماتها 1000 مرة، وهي قادرة على ذلك، وتفهم ما هو مطلوب منها، يجب أن يستقر وجدانها وأن تستقر نفسها".