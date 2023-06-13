الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

أشرف زكي يفتح الباب أمام عودة حلا شيحة.. بنتنا (فيديو)

أشرف زكي وحلا شيحة
أشرف زكي وحلا شيحة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن عودة حلا شيحة للفن قرار الأسرة الفنية وليس قراره وحده، منوهًا إلى أنه يعتقد أن عودتها يجد ترحيب الكثير من الزملاء، "هي بنتنا وإن كان في كثير من التحفظات".

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أنه “توجد بعض التحفظات ولكن الأغلبية أعتقد أنها ستكون مع قرار عودتها وإن عادت هيبقى لنا جلسة كبيرة معها”، مردفًا: "دعونا لا نسبق الأحداث ونشوف هي ناوية على ايه".

ولفت إلى أنها لم تتواصل معه كثيرا، ويرى أن كل فنان حر في معتقداته وتصرفاته، لكن عندما يبتعد عن الفن بدعوى أنه حرام يجب أن تكون هناك وقفة، مواصلًا: "اتصلت بي مرة واحدة فقط.. وكل واحد حر في تصرفاته، ولكن لما الفنان يبعد عن الفن لأنه شايف إن الفن حرام يبقى لازم نقف".

txt

ماجدة خير الله تنتقد حلا شيحة: بنضيع وقت مع عديمة موهبة تسيء للفن

txt

مفيدة شيحة توجه رسالة نارية للفنانة حلا شيحة| فيديو

قضية الحجاب لها صدى كبير في المجتمع

فيما رحب الناقد الفني طارق الشناوي،  بعودة الفنانة حلا شيحة للوسط الفني، مشيرًا إلى أنها أثبتت وجودها في مساحات مختلفة في الأداء ما بين التراجيدي واللايت كوميدي. 

وأضاف : "حلا تعبر عن حالة يعيشها المجتمع المصري، لن أتحدث عن الحجاب بشكل شرعي، ولكن المجتمع المصري مهتم بمسألة الحجاب وعند الحديث عنه يكون الاهتمام كبيرا". وتابع الإعلامية: "أرى أن حلا شيحة لديها إمكانيات لم تظهر بعد وترددها لعب جانبا سلبيا في الأمر، ولو أن مشوارها عمره 25 سنة، فإن هناك 13 سنة ضاعت في التردد، لكنها يمكنها التلون في الأداء في حالات درامية مختلفة، كما أن لها جاذبية أمام الكاميرا".

 وأكد، أن الفن علم ويتم تطويره ويجب الذهاب إلى ورش تمثيل، وكبار نجوم العالم يفعلون ذلك: "أتمنى أن تستمر في طريقها وأن تفكر في كلماتها 1000 مرة، وهي قادرة على ذلك، وتفهم ما هو مطلوب منها، يجب أن يستقر وجدانها وأن تستقر نفسها".

 

مواد متعلقة

ماجدة خير الله تنتقد حلا شيحة: بنضيع وقت مع عديمة موهبة تسيء للفن

مفيدة شيحة توجه رسالة نارية للفنانة حلا شيحة| فيديو

ماجدة خير الله عن حلا شيحة.. محدودة الموهبة وبتهين الفن وبتاخد فرص غيرها

حلا شيحة مطلوبة على جوجل بعد عودتها للفن

حلا شيحة تخرج عن صمتها بعد قرار أشرف زكي حول رجوعها التمثيل: "لم أقصد الإساءة"

حلا شيحة تشكر أشرف زكي وتعتذر عن تصريحاتها
الجريدة الورقية