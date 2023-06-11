ماجدة خير الله تنتقد حلا شيحة: بنضيع وقت مع عديمة موهبة تسيء للفن

كشفت الناقدة ماجدة خير الله، من خلال تصريحات لها عبر إحد البرامج التلفزيونية عن قرار عودة النجمة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى، وذلك بعد "تحريمها له من قبل".

حلا شيحة

ماجدة خير الله

ماجدة خير الله عن حلا شيحة :وجودها من غيابها لا يترك أثر| فنانة محدودة الموهبة

صرحت ماجدة خير الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "قعدة ستات" للإعلامية مروة صبري والذي يذاع على شاشة "القاهرة اليوم" قائلة: "رأيي أن غياب حلا شيحة أو وجودها لا يترك أثر، وإحنا بندي قيمة كبيرة جدا بالحديث عن وجودها أو اختفائها، هي فنانة محدودة الموهبة وفي عشرات من الممثلين والفنانين الموهوبين بجد محتاجين إلى فرص، وافتقادها مش حاجة مهمة.. وهناك فنانات سواء خريجي معهد أو لأ ولكن موهوبين جدا، وأخذوا فرص وأثبتوا وجودهم".

ماجدة خير الله

ماجدة خير الله تنتقد حلا شيحة " بنضيع وقت مع حد بيسىء للفن"

وأضافت ماجدة خير الله حديثها عن حلا شيحة :"إحنا بنضيع وقت مع حد مش مهتم بالفن، مش مهتم بالمهنة، بل بالعكس بيسىء إليها، بيخلي الناس تعتقد أن المهنة دي شغلانه كده يقدر يخش فيها ويطلع زي ما هو عايز".

حلا شيحة

ماجدة خير الله " إحنا ليه ماسكين في أهداف واحدة مش مهتمة بالشغلانة الفنية خالص"

تابعت ماجدة خير الله:"وجود حلا شيحة مع عادل إمام وشريف منير تفتكري هي اللي كانت موقفه الفيلم على رجله، لاء طبعا حتى في اللمبي، كانت عبلة كامل، هي حظها أنها كانت بتتواجد معها ناس هما اللي شايفين الحكاية، هي كانت مجرد بنت لطيفه شكلها حلو، خلاص الكلام ده من 15 سنة، لكن دلوقتي لم تعد البنت اللطيفة، في 15 مليون واحدة طلعوا بعد كده موهوبين وحلوين وسنهم مناسب، إحنا ليه ماسكين في أهداف واحدة مش مهتمة بالشغلانة الفنية خالص".

حلا شيحة

ماجدة خير الله عن حلا شيحة "ممكن تعمل ربكة لشركات الإنتاج وربكة لزملائها"

وأشارت ماجدة خير الله عن حديث نقيب الممثلين بأنه سيأخذ رأي الأسرة الفنية حتى تعود حلا شيحة من جديد، معبرة:"والله يرحبوا بيها إذا متقبلينها، لكن هل الجمهور هقدر أفرض عليه حب فنانة هي مش مهتمه أو بتهين المهنة، والله لو ده اللي ماشي يتحملوا بقى، الناس مش هتبقى مرحبة الناس هنا اللي هو الجمهور والشركات المنتجة لازم تكون حريصة على العمل الفني، ممكن تعمل ربكة لشركات الإنتاج وربكة لزملائها، لو الناس هتتحمل هذا العبث أوكي، أكننا بنقدم فن مفيهوش مسؤولية".

حلا شيحة

ماجدة خير الله : مترميش مشاكلك النفسية وعقدك على الآخرين

وأنهت ماجدة خير الله حديثها قائلة:"مفيش شخص على وجه الكرة الأرضية معندوش مشاكل نفسية لكن مترميش مشاكلك النفسية وعقدك على الآخرين، حلا شيحة بتاخد فرصة بتاعة آخرين، فإذا لم تكن جادة وتموت نفسها علشان تثبت هذه المرة أنها تستحق هذه الفرصة.. فعليها أنها تبعد للأبد".