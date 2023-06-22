شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اصطفاف لنماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، والتى تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع، مكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التى ستستخدم فى جمع المخلفات.

أبرز الحضور

ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتى شهدت عدد من الجولات وعقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

وزيرة البيئة تشهد اصطفاف عمليات جمع المخلفات بالغردقة

منظومة إدارة المخلفات

ووجهت فؤاد، بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

اصطفاف عمليات جمع المخلفات بالغردقة

تدوير المخلفات

وقامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائرى لمدينة الغردقة ، وذلك لمتابعة منظومة معالجة المخلفات ، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع ، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن، مؤكدة على ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الRDF بمصنع تدوير المخلفات، وقد وعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

وزيرة البيئة تشهد اصطفاف عمليات جمع المخلفات بالغردقة

اصطفاف عمليات جمع المخلفات بالغردقة

السماد العضوي

وأكدت وزيرة البيئة، خلال جولتها بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوى الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات فى زراعة المسطحات الخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحي لري تلك النباتات.

وزيرة البيئة تشهد اصطفاف عمليات جمع المخلفات بالغردقة