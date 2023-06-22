معهد الخدمة الاجتماعية ببنها يحتفل بيوم البيئة العالى ومكافحة التصحر

افتتح الدكتور احمد محمد يوسف عليق عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها والدكتورة نهى الهرميلى وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب يرافقهم السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ للاتحاد الاوربي ورئيس مبادرة ١٠٠ مليون شاب متطوع للتكيف المناخي فعاليات المعرض البيئي والاحتفال بيوم البيئة العالمي ومكافحة التصحر بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها .

يعقد الاحتفال تحت اشراف الدكتورة مني هدهد مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسس فريق اعضاء أصدقاء البيئة وسفيرة المناخ وبحضور شيرين بركات مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير المبادرات الشبابية لمحافظة القليوبية والدكتور محمدعبدالله مدير ادارة المخلفات الصلبة والبيئة بمحافظة القليوبية والدكتورة هاله عاشور مدير إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية والدكتورة هانم الشيخ استاذ التغذية بمعهد البحوث الزراعيه والدكتورة صافيناز باحث المخلفات الصلبه بمحافظة القليوبية

ووجه عميد المعهد الدكتور أحمد محمد يوسف كلمة اشار فيها الى أن المعهد سوف يقوم خلال العام المقبل بلعب دور كبير في نشر الوعي المناخي من خلال سفراء المناخ والبيئة الطلاب في كافة ارجاء محافظة القليوبية وان هناك العديد من الفعاليات المتعلقة بهذا الأن تتم تحت رعاية وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع الجهات المعنية

وأشاد السفير مصطفي الشربيني بتجربة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ونجاحه فى تنظيم العديد من المبادرات المتعلقة بالشأن البيئى والمناخى وبتنظيم المعرض البيئي المتميز الخاص بتعليم الطلاب والطالبات والحرف اليدوية وإعادة التدوير للمخلفات وأكد ان تلك التجارب تلعب دور فعال في الاقتصاد الدوار منخفض الكربون.

ووجه الطلاب من سفراء المناخ الي ضرورة المساهمة في التوعية بشكل فعال يراعي الوصول الي العامة فىظل اقدام العالم علي فترات حرجة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض وشدد على ضرورة العمل علي ترشيد الاستهلاك للمياه والموارد البيئية.

وألقت الدكتورة هانم الشيخ كلمة عن أهمية التغذية التي تراعي البعد البيئي في ترشييد الاستهلاك وهادر الطعام وأوضحت اليات وكيفية تقليل الهادر وإعادة تدوير المخلفات

وقدم سفراء المناخ بالمعهد وفريق أصدقاء البيئة تحت رئاسة الدكتورة مني هدهد بعض الفقرات الفنية ومسرحية قصيرة عن الحد من التلوث والتدخين

وعقب انتهاء الإحتفالية قدم عميد المعهد والدكتورة مني هدهد دروع المعهد تكريما للسفير مصطفي الشربيني علي جهوده في رفع الوعي المناخ وريادته في ازالة الكربون ولمقرر المجلس القومي للمرأة شيرين بركات والدكتورة نجلاء فرماوي مدير المبادرات الشبابية بالمحافظه

وقدم سفراء المناخ وفريق أصدقاء البيئة بالمعهد درع التميز للدكتورة مني هدهد علي جهودها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة طوال الأعوام السابقة على تفانيها في العمل بكل حب وانسانية وضمير مع طلاب المعهد.

معهد الخدمة الإجتماعية ببنها

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