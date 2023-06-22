موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 بالسعودية، يكثف الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، البحث عن موعد صرف معاشات شهر يوليو بالسعودية، يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بغية شراء مستلزماتهم قبل العيد.

المملكة العربية السعودية

وفي سياق ذلك وحرصًا على صرف معاشات شهر يوليو قبل عيد الأضحى المبارك، قررت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو 2023 لجميع المشتركين في النظام حيث يوافق الصرف يوم 25 يونيو 2023 الموافق 7 ذو الحجة 1444 هـ.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية

وتبدأ إجازة عيد الأضحى مع نهاية يوم الخميس الموافق الرابع من ذي الحجة عام 1444هـ والموافق الثاني والعشرين من شهر يونيو الجاري، وتنتهي يوم الإثنين الموافق الخامس عشر من ذي الحجة الموافق الثالث من شهر يوليو القادم.

حافز الاستدامة

في سياق آخر يمكن للموظف الحصول على حافز الاستدامة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في الفترة ما بين 25 إلى 30 من كل شهر، شريطة أن يكون الموظف قام بالتقديم على هذا الحافز قبل يوم 20 في الشهر.

شروط التقديم على حافز الاستدامة

يكون العامل من أصل سعودي.

يقوم العامل بتقديم الطلب بنفسه.

يكون العامل من المسجلين في التأمينات الاجتماعية

تقديم الطلب في مدة لا تزيد على 30 شهرًا من موعد التسجيل.

يكون العامل قد استمر في عمله لمدة تزيد على عام.

تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم على حافز الاستدامة.

طريقة التقديم في حافز الاستدامة

يجب الدخول إلى بوابة طاقات.

اختيار أيقونة برامجنا، واختيار برنامج توطين.

النقر على فواتير حافز الاستدامة، وإضافة الفاتورة.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة منك.

إرسال الطلب، والانتظار حتى يتم النظر في طلبك.

شروط الحصول على المساعدة من المؤسسة

‏- يجب تقديم المستندات كافة التي تطلبها المؤسسة.

- أن يكون طالب المساعدة يقيم في الأراضي السعودية.

‏ توضيح جميع التفاصيل الخاصة بالعنوان الوطني للمتقدم.

- عند احتياج المتقدم لمساعدة علاجية يجب تقديم التقارير الطبية.

‏- توفر رقم هاتف للمتقدم حتى يتم التواصل مع بشكل فوري.