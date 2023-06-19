مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 95.19 نقطة ليصل الى مستوى 11421.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

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الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى سوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية الموارد، و الباحة، وأكوا باور، ونادك، والأصيل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، وسايكو، والمواساة، وتشب، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 9.94% .

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية شمس، وأمريكانا، والجزيرة، والباحة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، ولوبريف، وأرامكو السعودية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا بواقع 813.22 نقطة ليصل الى مستوى 28174.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 62 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,957.53 بانخفاض قدره 0.64 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 742.71 بانخفاض قدره 1.07 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و343 ألفًا و251 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 409 آلاف و17 دينارًا بحرينيًّا تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاص بنسبة 0.16%، لتصل الى مستوى 2471.70 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2591 صفقة.

بورصة مسقط تغلق على انخفاض

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4679.97 نقطة، منخفضًا بـ2.7 نقطة، بما يعادل نسبة انخفاض نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4682.63 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و341 ألفًا و585 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 1.3% مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و310 آلاف و640 ريالًا عُمانيًّا.