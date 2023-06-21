بسمة وهبة تطالب بقطع الإنترنت لمنع تداول فيديو صاحبة الفستان الأزرق

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، المتنمرين على صاحبة واقعة الفستان الأزرق على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: "احترموا نفسكم يا (..)، عيب، علقتوا المشانق لخيري رمضان وخالد صلاح من قبل، أنتم بتعملوا ايه في حياتكم؟! أنتم تدمرون حياة الناس، نفسي يطلع قرار بقطع الإنترنت، لأننا غير مؤهلين لذلك".

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وأثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترقص باحترافية شديدة في إحدى حفلات الزفاف وهي ترتدي فستانًا أزرق، ما سبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية.

وأضافت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن صاحبة الفستان الأزرق كانت ترقص لأنها تشعر بمشاعر الفرحة لصديقتها، لكن المدان هو من التقط مقطع الفيديو ونشره على السوشيال ميديا، يجب أن يحاكم بالقانون، وقد يسجن لمدة 10 سنوات إن لم يحصل على إذنها.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة موجهة نصيحة لصاحبة الفستان الأزرق: "اوعي تستخبي يا ياسمين أو السوشيال ميديا تقضي عليكِ، خليكِ قوية، لكن بعد كده مش تآمني لحد تاني وإنك تبقي على سجيتك في مكان عام لأن هناك لصوص السوشيال ميديا الذين لا قلب أو ملة أو دين أو أخلاق لهم، ويجب أن تحصلي علي حقك وتحرري بلاغا ضد كل من أخطأوا في حقك حتى تعلميهم الأدب".

سوشيال الشياطين

وأوضحت: "هناك أشخاص يمكن أن نذبحهم دون سلاح أو سكينة، ولكن الذبح يكون هنا عذابا، السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبح شرا في الأرض".

وأضافت: "السوشيال ميديا أصبحت مليئة بالشياطين، فمنذ فترة حدثت واقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس عملوا عليها قضاة وحكماء، وللأسف بعض الناس وقفوا ضدها بقلة أدب، المصريون مؤدبون لكن البعض لا يتمتعون بالأدب".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "في ناس قاعدة على السوشيال ميديا عشان يعملوا أصحاب فضيلة وينظروا على الناس وهم فشلة، ياسمين كانت في فرح صديقتها ورقصت وكانت محاطة بالنساء، لم يكن هناك إلا رجل أو رجلان .. كونها إنها شكلها حلو وبترقص حلو فدي حاجة مش بتاعتي ولا بتاعتكم".