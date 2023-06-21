صاحبة واقعة الفستان الأزرق تكشف مفاجآت عن حياتها الشخصية.. فيديو

قالت ياسمين، صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّها لا تستحق الهجوم أو التعرض للتنمر بسبب انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في أحد الأفرح، موضحةً: "سايبين ناس بيعملوا فيديوهات خليعة وبيحاسبوني"، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة: "للأسف، هذا الأمر تحول إلى بيزنس".

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترقص في أحد الأفراح الشعبية وهي ترتدي فستانًا أزرق، ما سبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية.

بلاغ للنائب العام

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، أن والدة العروس التي رقصت في حفل زفافها ووالدتها أقارب، منوهة إلى أن البحث جارٍ عن الشخص الذي صورني ونشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، والمحامي قدم بلاغا.

ولفتت صاحبة واقعة الفستان الأزرق إلى أن المحامي قدم بلاغا لمكتب النائب العام، وردت عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "اوعي تخجلي من نفسك، واوعي تمشي وراء السوشيال ميديا، واعي تكتئبي، أنا سألت عليكِ في المنطقة وعرفت أصلك وفصلك، أنتِ بنت حلال وبنت كويسة".

طالبة جامعية

ونوهت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إلى أنها ليست متزوجة، كما أنها طالبة جامعية في السنة الأخيرة، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي". وتابعت: "أدرس في كلية الآداب بقسم الآثار في جامعة المنصورة، ذهبت إلى الجامعة حتى أخوض الاختبارات، لكنني تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلني لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة".

ورددت القنوات والصحافة خلال الأيام التي تلت الواقعة معلومات غير صحيحة عن الفتاة منهم الإعلاميين تامر أمين وسيد علي مستندين في حديثهم على ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي من أنها متزوجة وأن زوجها هددها بالطلاق وجيرانها هددوها بالطرد من القرية.

إيذاء نفسي

وهنا تدخلت الإعلامية بسمة وهبة، وقالت: "أتقدم ببلاغ لجامعة المنصورة بأن ياسمين تتعرض للتنمر، أرجوك احمي ابنتنا ياسمين من هذا التنمر، أنتِ أقوى من كل تلك الأمور، بكرة هتتجوزي أحسن واحد وهتبقي أم وهتكوني أحسن أسرة وهتعملي أحلى فرح وهترقصي فيه وتطلعي لسانك، اللي بيحصل فيها حرام وكلام مقدرش أقوله".

وأكدت ياسمين باكية: "أنا ممتنة لوالدتي لأنها تدعمني ولم تقصر في دعمها أبدا، وأشكرها على أنها تحملت الكثير من أجلي في الفترة الأخيرة، ما يحدث لي مؤذٍ نفسيا، شيء لا أتمناه لألد أعداء، التنمر والكلام السيء أمور موجعة ومفجعة للغاية".