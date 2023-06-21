صاحبة الفستان الأزرق تبكي على الهواء.. أنا مكسوفة أمشي في الشارع (فيديو)

قالت ياسمين، صاحبة واقعة الفستان الأزرق، إنّها لن تسامح أي شخص تنمر عليها وتحدث عنها بشكل سيء، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص الذي نزل الفيديو، والناس التي استعملته بشكل خاطئ وتحدثوا عني بالباطل وروجوا عني شائعات، أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كثرة الكلام والتعليقات السخيفة".

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل عقب نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ترقص في أحد الأفراح الشعبية وهي ترتدي فستانًا أزرق، ما سبب لها في مشاكل عائلية، وفتح باب النقاش حول مفهوم انتهاك الخصوصية.

وأضافت باكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور، : "مش مسامحة أي حد يتكلم في عِرضي أو أساء لي أو لأهلي أو لتربيتي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من وقف ضدي، أنا لم أرتكب شيئًا خاطئًا، الدنيا كلها بتفرح والدنيا كلها بترقص".

وتابعت صاحبة واقعة الفستان الأزرق: "90% من الواقفين كانوا سيدات، الفرح كان عائلي ومكنش في حد، اتقال إني قالوا رايحة أجيب عريس، ده كلام زبالة ويوجع، أنتم لا تتخيلون الوجع الذي عانيته وعانته والدتي، مفيش حد له حق يحكم على حد بالطريقة دي".

الذبح دون سكين

فيما دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن صاحبة واقعة الفستان الأزرق، موضحةً: "هناك أشخاص يمكن أن نذبحهم دون سلاح أو سكينة، ولكن الذبح يكون هنا عذابا، السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبح شرا في الأرض".

وأضافت: "السوشيال ميديا أصبحت مليئة بالشياطين، فمنذ فترة حدثت واقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس عملوا عليها قضاة وحكماء، وللأسف بعض الناس وقفوا ضدها بقلة أدب، المصريون مؤدبون لكن البعض لا يتمتعون بالأدب".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: "في ناس قاعدة على السوشيال ميديا عشان يعملوا أصحاب فضيلة وينظروا على الناس وهم فشلة، ياسمين كانت في فرح صديقتها ورقصت وكانت محاطة بالنساء، لم يكن هناك إلا رجل أو رجلان .. كونها إنها شكلها حلو وبترقص حلو فدي حاجة مش بتاعتي ولا بتاعتكم".