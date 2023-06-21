أزمات سيدة الفستان الأزرق تتوالى.. طلاق وخروج من القرية (فيديو)

لا زالت أصداء أزمة سيدة الفستان الأزرق تلقي بظلالها بعد انتشار العديد من الأخبار عن خلافات أسرية وصلت إلى حد الطلاق من زوجها.

وأكد محمد سلامة جار سيدة الفستان الأزرق، أن الفيديو الذي انتشر للسيدة وهي ترقص، تسبّب في مشكلات كثيرة لها ولأسرتها وللعائلة بالقرية.

وأضاف جار سيدة الفستان الأزرق، خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن، المُذاع على قناة الحدث اليوم، أن السيدة تركت القرية بالكامل، وزوجها هو الآخر ترك القرية، وقام بتطليقها، مؤكدا أنه تم التوصل للشخص الذي قام بتصوير الفتاة وهي ترقص، وهو من العائلة، بعد أن سبب هذا الفيديو في المشكلة بالكامل.

وأكد أن السيدة تعرضت لضغوط شديدة واعتبر الكثيرون أن ما حدث فضيحة فاضطرت إلى مغادرة القرية بعد الطلاق، بينما الشخص الذي صور الفيديو تم القبض عليه بتهمة انتهاك الحرمة والخصوصية.



ظهرت سيدة الفستان الأزرق وتدعي «ياسمين» في فيديو جديد، وأكدت أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصا كان يصورها أثناء الفرح، مما تسبب في مشاجرة كبيرة مع زوجها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حفاظا على حياتها الشخصية واستقرار علاقتها بزوجها الذي عنفها بشدة بعد انتشار الفيديو.

وقالت ياسمين إنها حررت محضرًا في قسم الشرطة ضد مصور الفيديو بتهمة انتهاك خصوصيتها ونشر فيديو الرقص على صفحته الشخصية بهدف تحقيق مشاهدات كبيرة على حساب سمعتها وحياتها الشخصية.

جريمة التصوير بدون إذن في قانون العقوبات



كشفت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة لها في قضية التصوير بدون إذن، مستندة لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى قانون العقوبات حالة واحدة في تلك المادة، وهى إذا كان من التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة عامة أو رسمية أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته.

وطبقا لنص المادة 309 في قانون العقوبات فإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات عقوبته هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.

وكانت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلنت الدفاع عن سيدة الفستان الأزرق، وقالت إنها لم ترتكب أي خطأ، ووصفت من يهاجمها بـ«فئران الإنترنت»، وأضافت «نهاد»: «أنا فتحت اليوتيوب شفت بنت قمر بترقص في فرح صديقتها بتلقائية وسعادة وواضح جدًا عليها الفرحة».

وأعلنت «نهاد» أنها على استعداد لاستقبال ياسمين صاحب واقعة الفستان الأزرق في مكتبها بعد أن أعلنت التطوع للدفاع عنها وقالت على صفحتها الفيس بوك: «البنت من طبقة بسيطة ومش هتعرف تجب حقها، بس لو جاتلي هعملها بلاغات عشان أأدب فيران الإنترنت»، مضيفة: «اللي إتعمل في ياسمين جريمة وتحرش وقلة أدب، وعقوبته توصل إلى 5 سنين سجن».