دي ماريا يعود إلي الدوري البرتغالي بعد رحيله من يوفنتوس

أقترب بطل العالم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا المتوج مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم من الرحيل عن فريقه الحالي يوفنتوس خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان دي ماريا قد إنتقل الموسم الماضي إلي صفوف يوفنتوس بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وكشف فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" وخبير الإنتقالات أن نادي بنفيكا هو الأقرب للحصول على خدمات دي ماريا.

كما أعلن فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بنفيكا يقترب من حسم صفقة أنخيل دي ماريا، عودة بطل العالم لفريقه الأول في أوروبا باتت وشيكة".

وتابع فابريزيو: "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية، فقط يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة وتم الاتفاق على توقيع عقد لمدة موسم واحد فقط، حتى صيف 2024".

وأختتم : "دي ماريا سيعود لبنفيكا، رغم أنه تلقى عرضا من إنتر ميامي، للعب إلى جانب صديقه ليونيل ميسي".

مسيرة دي ماريا كانت في 2007 مع بنفيكا

أنضم دي ماريا إلى نادي بنفيكا البرتغالي في يوليو 2007 ولمدة 3 أعوام حتى 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28 آخرين ليخطف أنظار عدة أندية أوروبية، وينتقل لصفوف ريال مدريد الذي استقطبه سنة 2010 في صفقة مثيرة قدرت بـ 26 مليون يورو.