دي ماريا لـ الدوري البرتغالي ويرد على عروض السعودية

يقترب النجم الأرجنتيني الدولي أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي من العودة للدوري البرتغالي من جديد في الفترة المقبله، وحسم موقفه النهائي من عروض الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وتسيطر حالة من الغموض على مستقبل دي ماريا، خاصة بعدما تأكد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في يونيو المقبل، وخلال ساعات سيكون اللاعب مجانًا للتوقيع لأي فريق.

دي ماريا يختار ما بين السعودية ووجهته الأولى في أوروبا

ينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس الإيطالي بنهاية الشهر المقبل، وهر أكثرمن فريق يريد الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني من بينها الأندية السعودية والتي ستكون في منافسة شرسة مع الأندية البرتغالية بالتحديد فريق بنفيكا البرتغالي.

ويعد بنفيكا البرتغالي هو الفريق الأقرب للحصول على خدمات أنخيل دي ماريا في الانتقالات الصيفية المقبله، خاصة وأنه سيكون في صفقة انتقال حر.

عرض بنفيكا بـ دي ماريا

ومن المقرر أن يقدم فريق بنفيكا عرض قوي لإقناع اللاعب البرتغالي بالموافقة على العرض والعودة من جديد للنادي الذي لعب له في وقت سابق خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2010.

شارك دي ماريا مع بنفيكا من قبل في 76 لقاء، وتمكن من تسجيل 7 أهداف خلالها، ثم انتقل بعدها لريال مدريد وقضى معه 4 سنوات.