6 أندية عالمية تنافس الهلال على ضم دي ماريا

دخلت ستة أندية عالمية في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك للحصول عليه قبل الانتقال والتوقيع لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.



ينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولن يجدد اللاعب عقده مع البيانكونيري، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الإيطالي.



6 أندية تنافس الهلال على ضم دي ماريا



أكدت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة الإيطالي مهتم بالتعاقد مع دي ماريا في يونيو المقبل، والذي يضع الفريق الإسباني في منافسة مع فريق الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب مقابل 5 أندية أخرى.



ومن بين الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني دي ماريا فيأتي فريق بنفيكا البرتغالي مع نادي جلطة سراي التركي، ويعتبر نادي النصر أيضًا من بين المهتمين بضم اللاعب في الصيف المقبل لدعم هجوم أصفر الرياض بنجم أخر بجوار رونالدو وتاليسكا.



كان نادي الاتحاد السعودي ضمن المهتمين بالحصول على خدمات دي ماريا، لكنه قد ينسحب بسبب راتب اللاعب ووجود أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب أيضًا.



ويعتبر نادي انتر ميامي الأمريكي هو احد المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني في الموسم المقبل، لكن موقف دي ماريا النهائي سيحسمه خلال أيام مع فتح باب الانتقالات.



موقف دي ماريا من العروض السعودية والأمريكية



يفضل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا البقاء رفقة أندية أوروبا في الموسم المقبل 2023-2024، خاصة بعد المساهمة الكبيرة في التتويج بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين في قطر.