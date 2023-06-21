مصرع شخص فى انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى بأطفيح

لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلي الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة اطفيح بالجيزة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا من شرطة النجدة ، يفيد ورود بلاغا من مرفق الإسعاف ، بوقوع حادث مرورى أعلي الطريق الصحراوى بأطفيح ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن مصرع شخص ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى اطفيح

وقام رجال المرور بتسيير الحركة المرورية علي الطريق ، ووضع السيارة المتهشمة بجانب الطريق لعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته ، واخطرت النيابة العامه لتباشر التحقيقات .

وفى سياق اخر قررت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، حبس متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في جوهر الحشيش المخدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح النارى، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائى.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين؛ لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ، متخذين من دائرة قسم شرطة دار السلام مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,5 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

واعترافات المتهمين بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المؤبد لتاجر طيور قتل زميله في البدرشين

كما عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تاجر طيور، بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل زميله وسرقته بمنطقة البدرشين.

جاء الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

وفي وقت مسبق ؛ أسندت التحقيقات في القضية رقم 19097 لسنة 2021 جنايات البدرشين، أن المتهم "سعودي. خ"، تاجر طيور، في يوم 14 يوليو من عام 2021، بدائرة مركز شرطة البدرشين، قتل عمدًا "رضا. س"، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أعد لذلك السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامين الآتيين، ثم ترصد له بالمكان والزمان اللذان تيقنا سلفًا مروره بهما.

وما أن ظفر به: أطلق صوب رأسه عيارًا ناريًا اخترقه خارجًا من الناحية الأخرى، محدثًا إصابته والتي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم سرق المجني عليه سالف الذكر، بأن استوقفه حال سيره بالطريق العام ليلًا، طالبًا منه اقتياده لمبتغاه، وما أن ظفر به، قتله مستخدمًا سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالاتهام السابق، وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومته وسرقة المبلغ المالي حوزته. على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد روسي، وذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق، دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.