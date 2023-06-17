مصرع شخص وإصابة 3 في حادثي سير متفرقين بالشرقية

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، في حادثي سير متفرقين بنطاق محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بمصرع شخص صدمته سيارة على طريق القرين العزازي، وجري نقل الجثة إلى مستشفى القرين المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا آخر بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق كفر ميت سهيل السعديين بدائرة مركز منيا القمح.

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.