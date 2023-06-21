حبس عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات في مدينة نصر (تفاصيل)

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد القبض عليهما بتهمة سرقة محتويات السيارات بحيلة كسر الزجاج بمدينة نصر، وطلبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وجهاز لاب توب،هاتف محمول، متعلّقات شخصية من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، مما أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وسرعان ما اعترفا بارتكابهما الواقعة بحيلة "كسر الزجاج"، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة.

وأَضافا المتهمان أنهما أنفقا باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.