عاجل
النصر يصدم ثنائي الفريق ويقرر رحيلهم روما يتعاقد مع إيفان نديكا.. رسميًا شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لسوداني عبر محتوى مرئي .. فيديو
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات في مدينة نصر (تفاصيل)

حبس عاطلين بتهمة
حبس عاطلين بتهمة سرقة محتويات السيارات

قررت نيابة مدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعد القبض عليهما بتهمة سرقة محتويات السيارات بحيلة كسر الزجاج بمدينة نصر، وطلبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

txt

حبس عصابة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وجهاز لاب توب،هاتف محمول، متعلّقات شخصية من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين، مما أمكن ضبطهم، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وسرعان ما اعترفا بارتكابهما الواقعة بحيلة "كسر الزجاج"، وأن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة.

وأَضافا المتهمان أنهما أنفقا باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مواد متعلقة

حبس عصابة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل

سقوط عصابة سرقة العيادات الطبية في قبضة الأمن

الداخلية ..كشف ملابسات قيام شخصين بنشر فيديو تمثيلى إدعاء سرقة بمطروح

تعرف على شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي
الجريدة الورقية