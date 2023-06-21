نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركات الخدمات البترولية (المصرية – الدولية ) بعنوان "معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، بمقر شركة ويزرفورد سيرفيس بموقع سلام التابع لشركة خالدة للبترول، وبحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وقال عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح: حضر الملتقى ألان برياند مدير شركة أباتشي الأمريكية لحقول الصحراء الغربية، ودريك كراتيون مدير السلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات بشركة خالدة للبترول و شركات الخدمات في نطاقها، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي ضمن خطة إدارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية لتطبيق أعلى معايير السلامة و الجودة في جميع المجالات وخاصة مجال البترول.

التأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية

وأضاف مدير المديرية: إلقاء محاضرات من شركات الخدمات المشاركة بالملتقى لنقل الخبرات وكيفية تطبيق معايير السلامة بها، كما ألقى مصطفى جابر مدير إدارة السلامة و الصحة المهنية بمطروح محاضرة عن معايير السلامة وكيفية تطبيقها، والتأكيد على الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة في إطار القوانين المصرية للحفاظ على حقوق و سلامة العاملين.

وجرى نقل تحيات حسن شحاته وزير العمل إلى الحضور، وتكريم مدير موقع ويزرفورد ومدير السلامة بالموقع و ذلك لعدم تسجيل أي إصابات أو حوادث خلال الفترات السابقة مع التأكيد على مداومة الحفاظ على التميز.

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

وزارة العمل تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح