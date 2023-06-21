الذهب يرتفع مع ترقب لشهادة رئيس الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا طفيفًا في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو، وذلك بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، إذْ ينصب التركيز على شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكية اليوم، الأمر الذي منع المستثمرين من الرهانات الكبيرة في أسواق الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء:

تداولت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1935 دولارًا للأونصة، وقد شهدت تغيرات طفيفة منذ بداية الجلسة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.7% لتسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 1929 دولارًا للأونصة، بينما قد انخفضت أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 22 دولارًا.

الضغط السلبي مستمر على أسعار الذهب منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي والذي أظهر تمسك البنك بالتشديد في سياسته النقدية، وتوقعاته برفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، وهو ما يمثل أخبار سلبية لأسواق الذهب.

أشار تقرير جولد بيليون إلي أنه منذ بداية الأسبوع تغلب التحركات الضعيفة على أسواق الذهب ولكن يسيطر عليها التراجع، إذْ تنتظر الأسواق شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول النصف سنوية أمام الكونجرس والتي يبدأ الجزء الأول منها اليوم على أن تنتهي يوم غدٍ.

توقع تقرير جولد بيليون أن يشهد سوق الذهب تحركات كبيرة وتغيرات في توجهات الأسعار بعد شهادة باول اليوم وغدٍ، إذْ من المتوقع أن يعيد رئيس الفيدرالي بعض من تصريحاته الأسبوع الماضي عقب اجتماع البنك على أن يوضح أكثر مسار السياسة النقدية ومدى توافقها مع تحقيق مستهدف التضخم عند 2%.

على الرغم من الضغوط السلبية الكثيرة المحيطة بأسعار الذهب إلا أنه حتى الآن ظل متماسكًا فوق الحد السفلي من نطاق التداولات التي تحكمت في سعر الذهب منذ بداية شهر يونيو تقريبًا عند 1930 دولارًا للأونصة، وكسر هذا المستوى يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى منطقة الدعم التالية عند 1900 – 1880 دولارًا للأونصة.

من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي قد شهد تعافيًّا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع بعد انخفاضه الحاد الأسبوع الماضي وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ارتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% ليسجل ارتفاعًا للجلسة الرابعة على التوالي، وقد سجَّل ارتفاعًا منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.3%، وذلك بعد انخفاض استمر لثلاثة أسابيع متتالية.

صدرت أمس بيانات عن قطاع المنازل الأمريكي، إذْ ارتفعت تصريحات البناء خلال شهر مايو بنسبة 5.2% بعد انخفاض سابق بنسبة 1.4%، بينما ارتفع المنازل المبدوء في إنشائها بنسبة 21.7% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 2.9%.

التحسن الكبير في بيانات قطاع المنازل الأمريكي ساعدت الارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعار الذهب، ولكن انتظار الأسواق لشهادة رئيس الفيدرالي اليوم عملت على الحد من خسائر الذهب.