عاجل
السيسي يصل باريس للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد البرلمان يوافق علي اتفاقية استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية  رئيس النواب يحيل مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي للجنة التضامن
الأربعاء 21 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أهمية مشاركة مصر في قمة ميثاق التمويل العالمي بباريس

الدكتور مصطفى ابو
الدكتور مصطفى ابو زيد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مهمة للغاية للمساهمة فى حشد التمويل المالى نحو إفريقيا.

txt

قمة باريس من أجل اتفاق مالي جديد ( معلومات)

txt

رئيس هيئة قناة السويس: المشروعات المصدق عليها من الرئيس السيسي واعدة (شاهد)

رئاسة الاتحاد الافريقي 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر أخذت على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الافريقى فى طرح قضية التنمية والاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى افريقيا،حيث تنعقد القمة فى توقيت فى غاية الدقة فى وضع سياسات مالية جديدة تهدف الى تحقيق تنمية خضراء عبر التوسع فى الحيز المالى الموجه نحو تلك المشروعات التنموية خاصة فى البلدان النامية.

تداعيات جائحة كورونا 

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بالتأكيد بعد كافة التحديات التى خلفتها تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع اسعار الطاقة وتأثر سلاسل الامداد وتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على معدلات نمو الاقتصاد العالمى والضغط على موازانات الدول الناشئة والنامية كان له تأثير كبير على خطط التنمية فى تلك الدول بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق مما أدى الى ارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي تأتي أهمية القمة.

الرئيس السيسي 

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاربعاء في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بالعاصمة الفرنسية باريس التي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.

مواد متعلقة

الرئيس السيسي يؤكد أهمية الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الخارجية لمصر

مشروع تبطين الترع هدية الرئيس السيسي للفلاحين

التزام الرئيس السيسى بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وفقا للدستور ضمانة حقيقية للنجاح

تصريحات السيسي تمنح الجنيه المصري قبلة الاستقرار

الرئيس السيسي يشهد رفع العلم على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية

السيسي ينصح العاملين بمحطة تحيا مصر بممارسة الرياضة (شاهد)

الجريدة الورقية