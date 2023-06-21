أهمية مشاركة مصر في قمة ميثاق التمويل العالمي بباريس

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مهمة للغاية للمساهمة فى حشد التمويل المالى نحو إفريقيا.

رئاسة الاتحاد الافريقي

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن مصر أخذت على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الافريقى فى طرح قضية التنمية والاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى افريقيا،حيث تنعقد القمة فى توقيت فى غاية الدقة فى وضع سياسات مالية جديدة تهدف الى تحقيق تنمية خضراء عبر التوسع فى الحيز المالى الموجه نحو تلك المشروعات التنموية خاصة فى البلدان النامية.

تداعيات جائحة كورونا

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، بالتأكيد بعد كافة التحديات التى خلفتها تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من ارتفاع اسعار الطاقة وتأثر سلاسل الامداد وتداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على معدلات نمو الاقتصاد العالمى والضغط على موازانات الدول الناشئة والنامية كان له تأثير كبير على خطط التنمية فى تلك الدول بسبب ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق مما أدى الى ارتفاع اسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي تأتي أهمية القمة.

الرئيس السيسي

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاربعاء في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بالعاصمة الفرنسية باريس التي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.