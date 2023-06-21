بيراميدز والاتحاد السكندري.. موعد المباراة والقناة الناقلة في كأس مصر

بيراميدز والاتحاد السكندري، يلتقي فريقا الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش، أمام نظيره بيراميدز بقيادة البرتغالي جامي باتشيكو في المباراة التى تجمع الفريقين مساء غدا، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لموسم 2022 ـ 2023.

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موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في كأس مصر والقناة الناقلة

ويخوض بيراميدز مباراة أمام نظيره الاتحاد السكنري في تمام الساعة السادسة و النصف مساء غدا على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات الدور السادس عشر ببطولة كأس مصر، فيما تذاع المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

وفى سياق أخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

كما تذاع مباراة الزمالك وفاركو على قناة أون تايم سبورتس فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وقال فاروق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ابناء الزمالك كانوا سببا في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي، والأقرب بقاء سيف في الموسم المقبل، والأفضل للنادي المحافظة على أولاده في المرحلة المقبلة، بعيدا عن العروض الآخرى".

وأضاف: "الزمالك لو سيتعاقد مع لاعبين أفضل من الموجودين فلا مانع من ذلك، لكن غير ذلك فأن أبناء النادي حققوا انجازًا كبيرا في الموسم الماضي، وبعض العناصر التي تأتي للزمالك تفكر في النواحي المالية فقط بعيدا عن الفنيات".

وأشاد فاروق جعفر بانجاز الأهلي بتحقيق لقب دوري الأبطال، مؤكدا أن الفريق قدم مستوى مميز، خصوصا بعدما استفاد من انتصاره في القاهرة، ونجح في خطف التعادل في شباك الوداد عن طريق محمد عبدالمنعم وأضاع بعد ذلك أكثر من هدف، مؤكدا أن التتويج جاء لتشريف الكرة المصرية.

وحول عودة إمام عاشور، قال: "لعب خمس مباريات في الدنمارك، ويريدون تطوير أدائه، لكنه لم يتحمل ويريد العودة إلى مصر سريعا، اللاعب المحترف مثل صلاح والنني وكوكا ومصطفى محمد تعودوا وتأقلموا على النظام، ولذلك استمروا لسنوات خارج مصر".

وأكمل: "اوسوريو هو الوحيد المسئول عن تحديد احتياجات الزمالك، والفترة المقبلة المفترض أن يرى اللاعبين بشكل أفضل، وهو يركز فقط حاليا مع الفريق في المباريات القادمة".

ميدو يعلن إنتهاء أزمة الحجز على أرصدة الزمالك

على جانب آخر أعلن أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك إنتهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي والتي تسببت في أزمة مالية خانقة للنادي الأبيض خلال الأشهر الماضية.

وقال أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “ تويتر” : “ الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والاداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا الى ٥٠٪ من مستحقاتهم هذا الموسم ”.

وتابع: “ لن يتم دفع جنيه الى اي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخره للاعبي الفريق.. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى_منصور بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة ”.