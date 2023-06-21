موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك، يلتقي فريق الكرة بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للكولومبي أوسوريو، مع نظيره فاركو في المواجهة التي تجمع الفريقين ببطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وقال أحمد حسام ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الحمد لله تم حل مشكلة الحجز على حسابات الزمالك سيتم صرف مرتبات الجهاز الفني والاداري والطبي قبل العيد وسيتم تسوية كل مستحقات اللاعبين ليصلوا جميعا إلى ٥٠٪ من مستحقاتهم هذا الموسم”.

وتابع: “لن يتم دفع جنيه إلى أي لاعب جديد كمقدم تعاقد قبل دفع كل المستحقات المتأخره للاعبي الفريق.. معركة حل مشكلة الحسابات البنكية قادها المستشار مرتضى_منصور بذكاء كبير حتى تم حلها عن طريق توقيع بروتوكول مع اتحاد الكرة”.

كما كشف أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تردد حول تعاقد الزمالك مع صفقة القرن خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك حديث منسوب لي عن صفقة القرن في الزمالك ولم أتحدث مطلقا في هذا الأمر".

وأضاف: "مفيش صفقة القرن في الزمالك ولا حاجة من اللي بتسمعوها دي، ايه يعني صفقة القرن، هنجيب ميسي مثلا؟"

وواصل: "الزمالك مادة خصبة للإعلام، وعشان كدة بيطلع كلام كتير عن الصفقات بأسماء 80% منها مش حقيقي".

ووجه أحمد حسام ميدو، رسالة نارية لمنتقدي طريقة إدارة الكرة في نادي الزمالك بالوقت الحالي.

وقال ميدو: “الزمالك لن يتأثر بالسوشيال ميديا، ولن نتأثر بأي حملات ضدنا، ولن نقوم بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين مثلما تردد بأن الزمالك سيتعاقد مع فرقة كاملة ”.

وأكمل: “الجزيري لازم يبقى موجود في الزمالك، عشان لما تجيب مهاجم تاني، يبقى الجزيري معاه”.

وأردف: "شئتم أم أبيتم احنا عارفين احنا بنعمل ايه مع الزمالك، وعارفين بنعمل ايه عشان الزمالك ينافس في كل البطولات في الموسم الجديد".

واختتم: “في ناس هتموت إن أنا حطيت إيديا في إيد مرتضى، وناس من جوا نادي الزمالك، وهيموتوا إن أخيرًا في نظام في نادي الزمالك”.