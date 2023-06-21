في الأعياد والمناسبات يقبل المواطنون على شراء اللحوم، باعتبارها أحد الوجبات الأساسية في هذه الأيام، ولكن مع ارتفاع أسعار اللحوم في الفترات الماضية أصبح هذا الأمر يمثل عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر، وكان سعر كيلو اللحم، شهد ارتفاعات قياسية في الشهور الماضية.

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أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية:

وتختلف أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية وفق نوع اللحوم، سواء كانت بلدية أو مستوردة، وهي كالتالي:

سعر كيلو اللحوم السوداني الطازج إلى 195 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد إلى 160 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الهندي المجمد إلى 130 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم المفروم الطازج إلى 190 جنيهًا.

وبالنسبة للحوم البتلو المجمدة فقد وصل سعرها إلى 130 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو لحوم الضأن المجمد إلى 170 جنيهًا.

كما جاء سعر كيلو البفتيك الطازج بـ195 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر الكبدة الطازجة، فوصل سعر الكيلو إلى 195 جنيهًا.

كما وصل سعر كيلو الكبدة المجمدة إلى 87 جنيهًا.

ومؤخرًا بدأت أسعار اللحوم في التراجع والانخفاض بشكل ملحوظ، ذلك قبيل أيام قليلة من عيد الأضحى المُبارك، الذي يطلق عليه البعض بأنه عيد اللحمة بسبب الأضاحي وتوفر اللحوم فيه، بعد أن كانت أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بالأسواق الفترة الماضية تتراوح ما بين 300 و400 جنيه، على حسب القطعيات.

ويذكر أن مصر لديها خمسة آلاف رأس ماشية في المحاجر من السودان، وفقًا لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، نهاية أبريل الماضي، كما تعمل الحكومة على توفير مصادر أخرى للاستيراد، وذلك من أجل تنويع مصادر الماشية بالسوق بالقرب من عيد الأضحى.

وتم الاتفاق أخيرًا على توفير لحوم حية من جيبوتي، على أن يتم فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادًا لعيد الأضحى، كما تستورد مصر لحومًا من الصومال وتشاد.