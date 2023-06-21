أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

سجلت أسعار اللحوم، بالأسواق المحلية ومحلات التجزئة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يونيو، ليسجل سعر الكيلو البلدى من 240 جنيهًا حسب القطعية فى منافذ الحكومة المنتشرة فى ربوع الجمهورية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 240 و350 جنيهًا حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 240- 350 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 240 و280 جنيهًا للكيلو، والاستيك والبفتيك 240 و280 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 240 و280 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 230 و280 جنيهًا للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 160 و 190 جنيهًا، والكبدة المستوردة بين 160 جنيهًا إلى 190 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

أسعار اللحوم السودانية: 250 جنيهًا

أسعار اللحوم السوداني في منافذ وزارة التموين: 190 جنيهًا

أسعار اللحوم المفروم بمنافذ الجيش: 170 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المجمدة بمنافذ الجيش: 180 جنيهًا

أسعار اللحوم الهندي في الجزارة: 200 جنيه

أسعار البتلو البلدي: 380 إلى 450 جنيهًا للكيلو

أسعار المفروم البلدي: 250 جنيهًا إلى 300 للكيلو

أسعار السجق البلدي: 160 جنيهًا إلى 220 جنيهًا

أسعار السجق المستورد: 110 جنيهات للكيلو

أسعار المفروم الجملي البلدي: 300 جنيه.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدًا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

وضخت الدولة لحومًا بلدية ومستوردة بكميات ضخمة في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بتخفيضات كبيرة، حيث طرحت وزارة الزراعة لحومًا بلدية بأقل من أسعار السوق بنحو 20% تقريبًا.

كما تطرح وزارة التموين في جميع منافذها لحومًا سودانية بـ 195 جنيهًا للكيلو، وتستعد لطرح لحوم بلدي وضاني بكميات كبيرة خلال الأيام القادمة بأسعار أقل من السوق.