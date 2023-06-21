رئيس هيئة قناة السويس: المشروعات المصدق عليها من الرئيس السيسي واعدة (شاهد)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كل مشروع قومي يصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مشروع ناجح وواعد وسيوصل المصريين إلى أحسن حال.

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لدينا محاور استراتيجية مهمة أولها تطوير المجرى الملاحي

وتابع “ربيع” خلال مؤتمر صحفي لهيئة قناة السويس لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، عبرفضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء: “لدينا محاور استراتيجية مهمة أولها تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتنوع مصادر الدخل والاستدامة والمحافظة على البيئة”.

تطوير المجرى الملاحي

وأضاف: “المجرى الملاحي ما زال التطوير فيه مستمر، وأنشأنا 5 جراجات للطوارئ لربط السفن، لمنع تعطيل الأمن المستدام للملاحة بالمحافظة على الـ11 ساعة التي تعبر فيها السفن القناة”.

وواصل رئيس قناة السويس حديثه، قائلًا: “قناة السويس كان بها 5 جراجات وأنشأنا 5 آخرين، بالإضافة إلى 500 شمعة رباط وقيسون، وهي للسفن التي تقف أوقاتا قصيرة جدا، وجرى تحسين المدخل الشمالي والجنوبي لقناة السويس، وعمقنا التفرية الغربية للقناة، ومستمرون في تطوير القناة”.