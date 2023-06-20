إحالة المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال إلى الجنح

قررت نيابة المرج ، اليوم ، بإحالة المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال في منطقة المرج بمحافظة القاهرة لمحكمة الجنح.

إحالة المتهمين بسرقة مصنع لعب أطفال إلي الجنح

وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المصانع بمناطق المرج والسلام .

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج ، بلاغًا بضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توكتوك" قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامهم بسرقة إحدى المصانع لألعاب الأطفال بأسلوب "كسر القفل"، وبحوزتهم “3 أنبوب لحام أكسجين، جهاز رش، عتلة حديدية”.

وباستدعاء صاحب المصنع تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة.

ضبط سائق "لورى" عرّض حياة المواطنين للخطر فى الجيزة

في وقت مسبق ؛ كشفت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة والاصطدام بسيارة أخرى بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير برعونة، والاصطدام بسيارة أخرى وإحداث تلفيات بالسيارة وفر هاربًا.

تبين بالفحص ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) بأنه حال قيادته سيارة ملك والده بدائرة القسم فوجئ بسير سيارة نقل قلاب، تسير بسرعة عالية، وقامت بالخروج من الطريق الفرعى إلى الطريق الرئيسى مما أدى إلى الاصطدام به، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة النقل وقائدها (سائق - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لعدم حمله رخصة قيادة وانتهاء تراخيص السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في واقعة اخري ،أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس شخص يقوم بسرقة المواد البترولية المدعمة وإقامة طلمبه لضخ المواد البترولية وإقامة تنكات تحت الأرض 4 ايام علي ذمة التحقيقات ،وتم التحفظ بحوزته على كميات من المواد البترولية وعليه تم التحفظ علي الكميات المضبوطه بعد قياسها وهي عباره عن الاتي ٢٥٠٠ لتر بنزين ٨٠، ٣٠٠٠ لتر سولار.