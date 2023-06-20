حضري السلطة علي الطريقة التركية

تعتبر السلطة التركية من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها، في المطبخ التركي، وتصنف من الغذاء الصحي لاحتوائها على الخضروات المتعددة الغنية بالفيتامينات والمعادن لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

السلطة التركية

مقادير طريقة عمل السلطة التركية :

¼ كوب زيتون أسود مقطع

خس

طماطم شيري

2 قطعة خيار مقطع حلقات

1 و½ كوب قطع جبنة فيتا

3 ملاعق زيت زيتون

ملح

جرجير

عصير ليمون - خل

زيت زيتون

السلطة التركية

طريقة عمل السلطة التركية :

- نحضر طبق التقديم ونضع الخس،الطماطم، الخيار، الجرجير والزيتون المقطع .

- نضع الملح، عصير الليمون، الخل وزيت الزيتون في وعاء ونخلطهم معا ثم نسكبهم على الخضروات .

- يضاف قطع جبنة الفيتا على طبق السلطة، ويقدم على المائدة .