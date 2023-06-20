أفضل أكلات تقي من الأمراض

يعتبر تناول الأطعمة المغذية من أهم الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض، فمن خلال إجراء سلسلة من التغييرات الصغيرة على نظامك الغذائي، سوف تقوم بتوفير تكاليف الرعاية الصحية التي تستحق وحدها اتخاذ إجراءات فورية.

أطعمة صحية

لذلك نقدم إليكِم بعضَ الأطعمة الصحية:

- الكيوي

لديه القدرة على تقوية مناعة الخلايا مع منع بعض الأمراض، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي C؛ بحيث تكفي ثمرة واحدة فقط لتغطية 85% من الكمية الموصَى بها في اليوم.. هذا ليس كل شيء؛ فهذه الفاكهة غنية بالفيتامين إي E، أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعزز المناعة؛ للحماية من الفيروسات والبكتيريا، وبالتالي من الأمراض.

للكيوي خاصية أخرى غير نمطية؛ فهو يساعد في علاج بعض الأمراض الخطيرة.. في الواقع، أظهرت الدراسات أن تناول كمية كافية من فيتامين سي C، يرتبط بانخفاض شدة أعراض العديد من الحالات المَرضية، بما في ذلك هشاشة العظام، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والربو.

- الكاكاو

عندما يتجاوز محتوى الكاكاو 70%، يكون للشوكولاتة العديد من المزايا.. أولاً وقبل كل شيء، الكاكاو غني للغاية بمضادات الأكسدة، ويساعد أجسامنا على محاربة شيخوخة الخلايا والالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، تشارك الشوكولاتة الداكنة بشكل كبير في تغطية احتياجاتنا اليومية من البوتاسيوم، هذا العنصر مهم لعمل الكلى والجهاز العضلي.. لذا؛ فإنَّ 100 جرام من الشوكولاتة الداكنة 70%، توفّر نحو 400 مجم من البوتاسيوم الضروري لجسمنا كل يوم.

والشوكولاتة الداكنة هي أيضاً غذاء مفيد للقلب، ولها تأثير وقائي ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.. وفقاً للدراسات، يرجع ذلك إلى وجود مركّبات الفلافونويد ذات التأثير المضادّ للالتهابات، والتي لها القدرة على تحسين حساسية الأنسولين، أو منع تكوُّن جلطات الدم.. تُظهر الدراسات أيضاً أن مركّبات الفلافونويد في الكاكاو، ستساعد أيضاً في تحسين مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم.

- سمك السلمون

سمك السلمون له فوائد عديدة على صحتنا؛ فهو يتكوّن من دهون جيدة، وكمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل: الأوميغا 3، والبروتينات والفيتامينات.. يعمل السلمون أيضاً بشكل وقائي ضدّ أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأنَّ تركيبته تحسِّن بشكل كبير من تخثر الدم، كما أنها حليف لأدمغتنا وذاكرتنا.

سمك السلمون

بالإضافة إلى فوائد سمك السلمون الداخلية؛ فإن لديه القدرة على التأثير على بشرتنا وأعيننا، من خلال تعزيز تكوين شبكية العين والكولاجين ومحاربة الشيخوخة الخلوية.

- السبانخ

تحتوي السبانخ على فيتامينات ومعادن مثل: فيتامين إي E، والمغنيسيوم، التي تدعم جهاز المناعة. يحمي هذا النظام من الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، كما أنه يدافع عن جسمك ضد العناصر الأخرى التي يمكن أن تؤذيك، مثل السموم. ربما تودين الإطلاع على طرق التخلص من السموم.

السبانخ

إذا كنت تخططين لفقدان الوزن؛ فمن المستحسن إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي، تساعد أوراق السبانخ في إنقاص الوزن، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.. في حين أن محتواها العالي من الألياف، يساعد أيضاً على الهضم الجيد، وينظِّم مستوى السكر في الدم ويمنع الإمساك.

- البطيخ

يحتوي البطيخ على حوالي 90% ماء؛ مما يجعله مفيداً لبقاء الجسم رطباً في الصيف.. يمكن أن يُرضي أيضاً الرغبة في تناول الحلويات، بفضل السكريات الطبيعية.. يحتوي البطيخ أيضاً على مضادات الأكسدة، يمكن أن تساعد هذه المواد في إزالة الجزيئيات التي تسمى الجذور الحرة من الجسم.. يُنتج الجسم الجذور الحرة أثناء العمليات الطبيعية، مثل التمثيل الغذائي.. يمكن أن تتطور أيضاً بسبب التدخين وتلوث الهواء والإجهاد والضغوط البيئية الأخرى.

بطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، ويوفر أيضاً الألياف.. تساهم هذه العناصر الغذائية في صحة الأمعاء، من خلال منع الإمساك، وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة.