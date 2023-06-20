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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

لانا القسوس.. فراشة الشاشة تشعل جوجل بحفل زفافها

الإعلامية الأردنية
الإعلامية الأردنية لانا القسوس

 احتفلت الإعلامية الأردنية لانا القسوس، مساء الإثنين، بخطبتها على رجل الأعمال الأردني المهندس ياسر المناصير، وشاركت لانا القسوس متابعيها بمجموعة من الصور من الحفل، على حسابها الرسمي عبر “إنستجرام”.

 

 وذكرت وسائل إعلام أردنية أن حفل خطوبة لانا القسوس، تم على نطاق ضيق وبحضور العائلتين وبعض المقربين فقط.

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 خطبة لانا القسوس:

 

 وكتبت لانا القسوس الإعلامية الأردنية ومقدمة برنامج "يسعد صباحك" معلقة على صور التي جمعتها بخطيبها: “الحمد لله تمت خطوبتي على من اختاره قلبي، لأكمل معه بقية حياته، اسأل الله التوفيق والسعادة وأن يجعله زوجًا صالحًا لي”.

 

 زوج لانا القسوس:

 

 وبعد انتشار صور حفل خطوبة، الإعلامية الإردنية، تصدر اسم لانا القسوس، محركات البحث، وتسائل الكثيرون، من هو زوجها ياسر المناصير؟

الإعلامية الأردنية لانا القسوس

 المهندس ياسر المناصير:

 

 هو أحد رجال الأعمال المعروفين في الأردن ويتبوأ منصب المدير العام لشركة المناصير لزيوت والمحروقات منذ سنوات.

 

 خطيب لانا القسوس، هو المهندس ياسر المناصير، ويتبوأ منصب المدير العام لشركة المناصير لزيوت والمحروقات منذ سنوات.

 

 وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في قطاع صناعة وتوزيع المحروقات في المملكة الأردنية الهاشمية.

الإعلامية الأردنية لانا القسوس وزجها المهندس  ياسر المناصير

 تأسست شركة المناصير عام 1994 ولديها شبكة واسعة من محطات الوقود ومراكز التوزيع في جميع أنحاء الأردن، وتقوم بتوريد وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية.

 

 وكان ياسر المناصير متزوجًا، وتوفيت زوجته حنان حافظ أبو حمدية في 23 نوفمبر عام 2019.

 

 الإعلامية لانا القسوس:   

 ولدت لانا القسوس، في عام 1978، هى إعلامية أردنية، وتعتبر من الشخصيات البارزة في الإعلام الأردني.

خفل خطوبة الإعلامية الأردنية لانا القسوس على المهندس  ياسر المناصير

 مشوار لانا القسوس المهني:

 

 قدمت لانا القسوس الكثير من البرامج والمقابلات في التليفزيون الأردني.

 وتعد لانا القسوس شخصية محبوبة في الأردن، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة.

 تم تعيين لانا القسوس عام 2015 سفيرة نوايا حسنة للإعلام لدى الاتحاد البرلماني الدولي متعدد الأغراض وعضوًا في القافلة الدولية لسفراء النوايا الحسنة حول العالم كأول إعلامية أردنية تنال هذا المنصب.

 ألقاب لانا القسوس:

 ولقبت لانا القسوس بالكثير من الألقاب منها «فراشة الشاشة»، «المرأة الحديدية»، «أخت البدون».

 وفي يناير 2020، أعلنت عن تركها تقديم برنامج «يسعد صباحك» الذي ارتبطت به لمدة 15 عامًا وانتقلت لإدارة قسم التسويق في التلفزيون الأردني.

 وأحدث حفل خطوبة لانا على المهندس ياسر المناصير، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فرق السن الكبير بينها وبين رجل الأعمال الشهير.

 وقالت المصادر إن المهندس ياسر المناصير، يبلغ من العمر 78 عامًا بينما تبلغ لانا 46 عامًا. 

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