الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

زواج ولي عهد الأردن.. الأمير الحسين والآنسة رجوة يتبادلان خواتم الزواج (فيديو)

زفاف ولي العهد الأمير
زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل س

احتفالات كبيرة وحضور كثيف لعدد من قيادات المملكة الأردنية ورؤساء وأمراء الدول العربية، في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على السعودية رجوة آل سيف.

احتفالات حفل زفاف ولي عهد الأردن

وبدأت الاحتفالات وسط حضور كثيف من قيادات المملكة الأردنية والضيوف من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الاحتفالات الشعبية من قبل المواطنين، حيث إن مراسم زفاف ولي عهد الأردن بدأ اليوم الخميس.

 

وأذاعت الفضائيات التي تبث حفل زقاق ولي العهد الأردني الأمير الحسين والآنسة رجوة السيف، مقاطع فيديو لهم وسط احتفالات شعبية بحفل الزفاف، ويتبادلان خواتم الزواج.

وتشهد إلى العاصمة الأردنية عُمان، خلال الساعات الجارية، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

 

وأعلنت الحكومة الأردنية عن عطلة رسمية في عموم البلاد اليوم، الخميس، وستكون هناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً لمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان.

 

ومن المقرر أن يعقد ولي العد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة.

 

ويكون "الموكب الأحمر" هو أحد أهم ما يتضمنه البرتوكول الملكي الأردني الخاص بحفلات الزفاف.

زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف

"الموكب الأحمر" علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية:

 عقب عقد القران يتحرك بعدها إلى قصر الحسينية وإقامة مأدبة ملكية والاحتفال بالعروسين، بحضور عددٍ من الشخصيات البارزة والأمراء والملوك وزعماء بعض الدول.

وكان "الموكب الأحمر" حاضرًا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته رجوة آل سيف، وسيجوب مجموعة من شوارع العاصمة الأردنية عمان، ويبدأ انطلاقًا من قصر زهران إلى قصر الحسينية، إذْ سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

 

 

تاريخ استخدام "الموكب الأحمر" في حفلات الزفاف بالأردن

 

 بدأت المملكة الأردنية الهاشمية، الاعتماد على "الموكب الأحمر" واستخدمه للتنقل بين الشوارع بالحفلات، وذلك منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

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