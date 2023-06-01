زفاف ولي عهد الأردن يشهد استعدادات ضخمة .. المملكة تتزين بالورود والأعلام

يترقب الأردنيون بدء مراسم زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل السيف، اليوم الخميس، فيما تتواصل الاستعدادات حيث يعقد القران بحضور قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول مختلفة.

وسيعقد عقد القران في قصر زهران العامر وسيحضره حوالي 140 ضيفًا بما في ذلك أفراد من العائلة الهاشمية، وأفراد عائلات مالكة من الدول الصديقة والشقيقة والمدعوين من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد عائلة الآنسة رجوة.

كما سيشرف إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة على مراسم عقد القران، كما سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان في مارس من هذا العام.

وتزينت شوارع المملكة بالورود والأعلام إيذانًا ببدء الاحتفال.

ومنذُ أيام لم تتوقف الحفلاتُ الرسميةُ والشعبية، بدءاً من حفلةِ النساء التي أقامتها الملكةُ رانيا بحضورِ العروس، مرورًا بالاستعراضاتِ الجويةِ، وحفلاتِ الفنانيينَ الأردنيينَ والعرب، ثم احتفالِ القوات المسلحة الأردنيةِ برفيقِ سلاحهم الأمير الحسين.

تعمل المؤسساتُ القائمةُ على التنظيم، كخليةِ نحلٍ، لوضع اللمساتِ الأخيرة قبلَ موعدِ حفلِ الزفاف، الذي من المنتظرِ أن يشهدَ مشاركةً رسميةً وشعبيةً واسعةً، إضافةً لضيوفٍ عربٍ وأجانب من جميع أرجاء المعمورة.

ويبدأ حفل الزفاف بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط عمّان، مع معزوفات تطلقها فرقة القوات المسلحة وموسيقاتها، عصر اليوم الخميس.

ويصل عقب إقامة تلك الفعاليات ولي العهد والمهندسة رجوة آل سيف للإعلان عن عقد القران. ويحضر المناسبة عدد من الضيوف من الدول العربية والأجنبية. وعقب انتهاء مراسم عقد القران من المقرر خروج الموكب الأحمر الذي ينتظره الأردنيون.

كما يخرج العروسان في موكب باتجاه قصر الحسينية، حيث يقام احتفال رسمي، ويمر الموكب على محطات يحتشد فيها الأردنيون الراغبون في مشاركة الاحتفال.

أهمية تاريخية خاصة

ومن قصر زهران ينطلق الاحتفال، وهو القصر الذي يعد الأشهر والأقدم في العاصمة عمان، ويعرف بأنه رابع القصور الملكية، وله أهمية تاريخية خاصة في مثل هذه الاحتفالات.

استضاف قصر زهران 6 حفلات زفاف ملكية، أولها زواج الملك الحسين بن طلال والأميرة منى عام 1961. كما شهد زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا قبل 30 عاما.

وفور عقد القران، الذي سيكون السابع في قصر زهران، ينطلق ولي العهد وعروسه فيما يسمى “الموكب الأحمر”، وهو المخصص للمناسبات الملكية والوطنية.

يتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة حمراء مكشوفة، و10 دراجات بخارية، و71 فردًا من الحرس الملكي، يرتدون جميعا أوشحة حمراء.

ومن قصر زهران لقصر الحسينية، الذي بني عام 2006 ويضم المكاتب الجديدة للعائلة الملكية حيث ستقام مأدبة العشاء.

وعلى امتداد المسار، ستقام فعاليات احتفالية ويصطف المواطنين لتحية الموكب الذي سيجوب شوارع العاصمة مرورا بميادين الثامن والشعب والمدينة الطبية.

الموكب الأحمر

يحافظ الأردن حتى اليوم في طقوسه الملكية على "الموكب الأحمر"، الذي سينقل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة السيف، من قصر زهران إلى قصر الحسينية.

وبحسب قناة "المملكة" سيجوب الموكب شوارع العاصمة عمان بما يسمح لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

وبدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة نوع "لاند روفر" 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.

كما يشارك 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.

ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.

قصة تعارف الأمير وعروسه

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قصة تعارف الأمير وعروسه رجوة خالد آل سيف، مع ترقب بدء مراسم الزفاف.

وفي لقاء مصور سابق، سئل الأمير عن تفاصيل القصة التي جمعته بخطيبته ليجيب أنه التقى بها عن طريق إحدى الصديقات المشتركات بينهما، وبعد فترة من اللقاء أعاد التواصل معها مرة أخرى لتبدأ القصة التي ستتوج اليوم بزفافهما.

وأضاف الأمير باللهجة الأردنية الدارجة "اعتبر حالي محظوظ، مش كل يوم الواحد بيتعرف على شخص زي رجوة".

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