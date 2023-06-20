استعلم عن القبول في مسابقة الأئمة بالأوقاف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٣.

طريقة الاستعلام عن مسابقة شغل وظائف الأئمة بالأوقاف:

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن مسابقة شغل وظائق أئمة الأوقاف من موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

ومن المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من ٤ إلى ١٣ يوليو المقبل.

الوظائف الحكومية

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن عن مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضي، وتعد المسابقة الحالية هى المرحلة الثانية بعد الأولى التي أجراها العام الماضي.

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وتأتي هذه المسابقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف ٣٠٠٠ إمام و٣٠٠٠ عامل بالوزارة، على أن تجرى على ٣ أعوام مالية.

مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف:

تسلم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء 6/ 6/ 2023م، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في عام ٢٠٢٢.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقًا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدمًا، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.