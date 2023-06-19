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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يوجه بحملة نظافة واسعة للمساجد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات بالقيام بحملة نظافة واسعة استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك 1444هـ على أن تبدأ من يوم الأربعاء ، وحتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكد جمعة على ضرورة حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال واجتهادهم في الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة  لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا أن على تهيئتها على أفضل وجه.

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أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في الجيزة

 صلاة عيد الأضحى

وتقام صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة وفي الساحات التي تحددها كل مديرية في ضوء ضوابط وما تم في عيد الفطر المبارك ، مع التأكيد على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء في المساجد التي تقام بها صلاة العيد أم في الساحات المقررة لصلاة العيد ، مع اتخاذ اللازم لتحديد المكان الخاص بالسيدات بما يحول دون تداخل الصفوف بينهن وبين الرجال ، والاستعانة بالواعظات المعينات والمعتمدات بالوزارة للتعاون مع المديريات في تنسيق ذلك.

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الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى وأماكن مصلى السيدات

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الأوقاف تعلن ضوابط إقامة صلاة عيد الأضحى وأماكن مصلى السيدات

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