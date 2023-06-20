آية حسين تتوج بـ برونزية سيف المبارزة لبطولة إفريقيا للسلاح

نجحت آيه حسين بطلة منتخب مصر لسيف المبارزة في تحقيق الميدالية البرونزية، ضمن منافسات بطولة إفريقيا المقامة خلال الفترة الحالية من 19 حتى الثالث والعشرون من يونيو الجاري بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر بعد تأهلها لنصف النهائي.

مشوار آيه حسين

استطاعت آية حسين في التأهلي لنصف نهائي البطولة، بعدما حققت الفوز على مواطنتها شرويت جابر بنتيجة 15-10.

وضمنت مصر ميدالية بمنافسات سيف المبارزة قبل خسارتها في الدور نصف النهائي من بطلة كينيا أليكساندرا ندولو.

بينما تأهلت آية حسين لربع نهائي بطولة إفريقيا للسلاح بالفوز علي بطلة جنوب افريقيا بنتيجة 15/10.

في السياق ذاته، نجحت البطلة الكينية أليكسناندرا ندولو من الفوز على بطلة الجزائر الباتول طالب في اللقاء النهائي من البطولة بنتيجة 15-5 لتفوز الكينية بالميدالية الذهبية بينما حققت الجزائرية المركز الثاني والفضية.

منافسات البطولة

شهد اليوم الثاني اقامة منافسات فردي الرجال لسلاح السيف، بجانب فردي السيدات لسيف المبارزة بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.

جهاز المنتخب المصري

يقود المنتخب الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كلًا من سيد سامي وسامح مجدي بينما يضم جهاز سلاح السيف كل من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

‏‎وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.