عاجل
وزير العدل يؤكد على دور التكنولوجيا في تدريب القضاة بفاعلية.. صور شروط وطريقة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية للزوج الحكومة تبحث التوسع فى المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص تصاريح نحر الأضاحي في السعودية.. قرار هام الوداد يقطع الطريق على الأهلي والزمالك في صفقة الموسم
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

طارق حامد على مشارف الرحيل عن اتحاد جدة.. والزمالك يترقب

طارق حامد
طارق حامد

يستمر الغموض حول مستقبل طارق حامد بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، بعدما اقترب الفريق السعودي من ضم الفرنسي نجولو كانتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

txt

انقسام في الاتحاد حول مستقبل أحمد حجازي مع الفريق

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة اتحاد جدة فسخت تعاقدها مع الدولي المصري طارق حامد والبرتغالي هيلدر كوستا بعد نهاية إعارته خلال الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مصير المدافع أحمد حجازي سيتحدد عقب معرفة مدة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

وشددت على أن إدارة اتحاد جدة تلقت طلب من البرتغالي سانتو بضرورة الإبقاء على صخرة الدفاع حجازي والمهاجم رزاق حمد الله بعدما كانوا الثنائي عاملين رئيسيان في تتويج الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن اللجنة الفنية بنادي الزمالك برئاسة أحمد حسام ميدو وأميرمرتضي منصور يتواصلون خلال الفترة الحالية مع طارق حامد لإقناعه بالعودة مرة أخري للفارس الأبيض.

وأوضحت أن الإدارة البيضاء تبحث عن عودة اللاعب خلال الموسم الجديد لتكوين فريق قوي، بعدما لم ينجح الفريق من التتويج بأي بطولة خلال الموسم الماضي.

وأكدت التقارير أن اللاعب يضع الزمالك كخيار ثاني، حيث يرغب في الاستمرار في الخليج، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات النمور.

سانتو يعيد اتحاد جدة لمنصات التتويج

نجح نونو سانتو في حصد بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين خلال الموسم الماضي، على الرغم من الانتدابات القوية للفرق المنافسة وعلى رأسهم النصر، والذي نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويبحث المدرب البرتغالي عن المنافسة بقوة على لقب كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما استطاع النمور ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية منافسة قوية بين الأندية الأوروبية والاَسيوية، بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بينما سيشارك اتحاد جدة بإعتباره بطل الدولة المستضيفة للمسابقة، حيث استفاد من عدم تتويج مواطنه الهلال بدوري أبطال اَسيا، بعد الخسارة من أوراوا الياباني في المباراة النهائية.

مواد متعلقة

زياد السيسي يتوج بذهبية سلاح السيف ببطولة إفريقيا

موقف بيتي مارتينيز مع النصر السعودي

انقسام في الاتحاد حول مستقبل أحمد حجازي مع الفريق

أحمد صديق يفاضل بين ٣ عروض للتدريب بالموسم الجديد

قرار يهدد اتحاد جدة بعدم تسجيل بنزيما

كاف يحدد الموعد النهائي لإرسال الفرق المشاركة ببطولات أفريقيا
الجريدة الورقية