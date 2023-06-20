طارق حامد على مشارف الرحيل عن اتحاد جدة.. والزمالك يترقب

يستمر الغموض حول مستقبل طارق حامد بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، بعدما اقترب الفريق السعودي من ضم الفرنسي نجولو كانتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن إدارة اتحاد جدة فسخت تعاقدها مع الدولي المصري طارق حامد والبرتغالي هيلدر كوستا بعد نهاية إعارته خلال الموسم الحالي.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن مصير المدافع أحمد حجازي سيتحدد عقب معرفة مدة تعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي.

وشددت على أن إدارة اتحاد جدة تلقت طلب من البرتغالي سانتو بضرورة الإبقاء على صخرة الدفاع حجازي والمهاجم رزاق حمد الله بعدما كانوا الثنائي عاملين رئيسيان في تتويج الفريق ببطولة الدوري الموسم الماضي.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن اللجنة الفنية بنادي الزمالك برئاسة أحمد حسام ميدو وأميرمرتضي منصور يتواصلون خلال الفترة الحالية مع طارق حامد لإقناعه بالعودة مرة أخري للفارس الأبيض.

وأوضحت أن الإدارة البيضاء تبحث عن عودة اللاعب خلال الموسم الجديد لتكوين فريق قوي، بعدما لم ينجح الفريق من التتويج بأي بطولة خلال الموسم الماضي.

وأكدت التقارير أن اللاعب يضع الزمالك كخيار ثاني، حيث يرغب في الاستمرار في الخليج، بعدما أصبح اللاعب خارج حسابات النمور.

سانتو يعيد اتحاد جدة لمنصات التتويج

نجح نونو سانتو في حصد بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين خلال الموسم الماضي، على الرغم من الانتدابات القوية للفرق المنافسة وعلى رأسهم النصر، والذي نجح في التعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويبحث المدرب البرتغالي عن المنافسة بقوة على لقب كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها الأراضي السعودية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما استطاع النمور ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن تشهد بطولة كأس العالم للأندية منافسة قوية بين الأندية الأوروبية والاَسيوية، بعد تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، بينما سيشارك اتحاد جدة بإعتباره بطل الدولة المستضيفة للمسابقة، حيث استفاد من عدم تتويج مواطنه الهلال بدوري أبطال اَسيا، بعد الخسارة من أوراوا الياباني في المباراة النهائية.