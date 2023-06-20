انقسام في الاتحاد حول مستقبل أحمد حجازي مع الفريق

تسبب اللاعب المصري الدولي أحمد حجازي مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في انقسام بين الجهازي الفني والإداري حول مستقبل اللاعب في الموسم المقبل.

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تعرض اللاعب أحمد حجازي لإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي، وبسببه سيغيب اللاعب عن النمور في مونديال الاندية المقبل في المملكة العربية السعودية.

انقسام في الاتحاد بسبب مستقبل حجازي

يتفق عدد من مجلس أعضاء نادي الاتحاد على رحيل أحمد حجازي، بينما يريد البعض الأخر بقاء اللاعب بسبب الإصابة، كونه سيكون خارج قائمة النمور لفترة طويلة قد تصل إلى 6 أشهر.

حل أزمة أحمد حجازي

قد يلجأ الجهاز الفني لنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لرفض رحيل حجازي في يونيو الجاري، خاصة وأن اللاعب يمكنه أن يكون خارج قائمة النمور حتى التعافي الكاملمن الإصابة.

إذا لجأ الاتحاد لوضع حجازي خارج القائمة فإن اللاعب لن يأخذ مكان لاعب أخر في القائمة، وسيكون موقف النادي قانوني مع اللاعب المصري، حيث يريد الاتسفادة من خدمات لاعب أخر في تلك الفترة.

يستعد الاتحاد لـ المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ويحتاج المدرب البرتغالي جميع العناصر الأجنبية والمحترفه.

استمرار حجازي مرفوض

دشن جمهور الاتحاد وسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "استمرار حجازي مرفوض"، زطالب البعض برحيله بسبب كثرة إصاباته وبسبب استعداد العميد لخوض العديد من الاستحقاقات الهامة مثل كأس العالم للأندية، بينما طلب البعض الأخر الإبقاء على اللاعب بسبب قدراته الدفاعية المميزة بجانب شخصيته القيادية.

تمبكتي بديل أحمد حجازي

يسعى نادي الاتحاد في الفترة الحالية للتعاقد مع لاعب جديد في مركز قلب الدفاع، ليكون بديل للفرعون المصري في الجانب الدفاعي، وعرضت إدارة العميد مبلغ 25 مليون ريال لحسم الصفقة سريعًا، لكن إدارة شيخ الأندية السعودية رفضت العرض المقدم من أنمار الحائلي.

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