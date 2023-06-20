روسيا تُحذر من خطة أوكرانية لضرب شبه جزيرة القرم

اتهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بالتخطيط لاستهداف شبه جزيرة القرم بصواريخ"هيمارس" الأمريكية و"ستورم شادو" البريطانية، محذرا من أن روسيا سترد على ذلك بضرب مراكز صنع القرار في أوكرانيا فورا.

وجاء تحذير شويجو من استهداف شبة جزيرة القرم خلال اجتماع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وشدد شويجو على أن استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العمليات الخاصة يعني تورط الولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع بشكل كامل.

وأوضح أنه حال تم تنفيذ ذلك المخطط واستهداف القرم، فإن الجيش الروسي سيستهدف على الفور مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وقال شويجو إن القوات الأوكرانية شنت منذ 4 يونيو، 263 هجوما على مواقع روسية، تم صدها جميعا.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن كييف تواصل محاولاتها لشن هجمات على محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا باستخدام تشكيلات النخبة التي دربها متخصصون في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

يذكر أن بريطانيا قدمت في مطلع مايو الماضي دفعة من صواريخ "ستور شادو"، التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، إلى كييف التي استهدفت بها عددا من المناطق الروسية، بما فيها مدينة لوغانسك.

وتلقت لندن ضمانات من أوكرانيا بأن هذه الصواريخ ستستخدم فقط في حدود الأراضي الأوكرانية وليست الروسية، وهي نقطة مثار خلاف.

ولم تعترف لندن بضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ولا بضم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا في 2022 إلى روسيا، ولا تزال تعتبرها "أراضي أوكرانية".

بوتين منفتح على الحوار

ومن ناحية أخرى، صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار والاتصالات بشأن أوكرانيا، لكن موقف كييف الحالي لا يوفر أرضية مناسبة للمفاوضات.

وقال بيسكوف للصحافيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول الجهة التي تبدي موسكو استعدادها للتفاوض معها بعد رفض كييف لاتفاقات اسطنبول: "بوتين منفتح على الحوار ومنفتح على الاتصالات، ودارت محادثة مثمرة للغاية يوم السبت مع الوفد الإفريقي وسيستمر هذا الحوار".

وتابع بيسكوف أن الجانب الآخر من القضية هو "التأثير المحتمل لمثل هذه المفاوضات"، مضيفا "في الموقف الحالي الذي يتخذه النظام الأوكراني وما حصل قبل ذلك، من غير المرجح الحديث عن أي أرضية مناسبة للمفاوضات".

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً من الاقتتال والتصعيد، حيث تحاول روسيا جني المزيد من المكاسب على الأرض، فيما تحاول قوات كييف استعادة أراضيها من الجيش الروسي، بمساعدة عسكرية من الغرب.

هجمات مضادة يقودها الناتو

وفي تطور قال مدير الاستخبارات الروسية سيرغي ناريشكين، إن القوات الروسية تتصدى حاليا لهجمات مضادة يقودها حلف الناتو وليس الجيش الأوكراني.

وقال ناريشكين إن الناتو يستخدم الجنود الأوكرانيين كقوة بشرية لتنفيذ مخططاته العسكرية، وسيلجأ لجنود من شرق أوروبا وألمانيا في مرحلة لاحقة.

وأضاف ناريشكين أن بريطانيا تحاول إقناع الدول الأوروبية برفض مسار السلام في أوكرانيا.

وكانت روسيا شنت هجوما جويا واسعا طوال ليل الاثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، على أوكرانيا استهدف العاصمة ومدنا من الشرق إلى الغرب.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: