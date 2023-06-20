عاجل
أيمن محسب يعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

شيماء سامي تقفز 5 مراكز في تصنيف الريشة الطائرة الباراليمبية

شيماء سامي
شيماء سامي

نجحت شيماء سامي لاعبة منتخبنا الوطني الباراليمبي لـ الريشة الطائرة  في القفز 5 مراكز في التصنيف العالمي.

وقفزت شيماء سامي من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع ، عقب احتلالها المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري، وشارك فيها من مصر كل من شيماء سامي وياسمينة عيسى.

txt

ياسمينا عيسى تحصد ذهبية بطولة كندا الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

txt

هشام التهامي يحتفظ بعضوية الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة

وحققت شيماء المركز الخامس في منافسات الفردي ، بينما حققت ياسمينة المركز التاسع في منافسات الفردي وذهبية الزوجي مع زميلتها الأمر يكية جايكي سايمون.

ورغم تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري ، ما يعني أنها تبدأ المنافسة على التأهل من الصفر  في تصنيف جديد، إلا أنها و خلال ثلاث بطولات استطاعت القفز من المركز الـ 30  إلى المركز الـ 16 ومنه إلى المركز التاسع.

شيماء تسعى للتأهل لباراليمبياد باريس

وأكدت شيماء سامي أنها تسعى بقوة للتأهل لباراليمبياد باريس ، وأن تغيير تصنيفها جعلها تبذل مجهودا مضاعف من أجل تحقيق حلمها ، ولكن إرادتها وطموحها سيدفعونها  لتخطي اي صعوبات في سبيل تحقيق حلمها بالتأهل لدورة الألعاب الباراليمبية في باريس 2024.

الجريدة الورقية