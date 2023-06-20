شيماء سامي تقفز 5 مراكز في تصنيف الريشة الطائرة الباراليمبية

نجحت شيماء سامي لاعبة منتخبنا الوطني الباراليمبي لـ الريشة الطائرة في القفز 5 مراكز في التصنيف العالمي.

وقفزت شيماء سامي من المركز السادس عشر إلى المركز التاسع ، عقب احتلالها المركز الخامس في منافسات الفردي لبطولة كندا الدولية والتي أقيمت بمدينة أوتاوا خلال الفترة من 14 وحتى 18 يونيو الجاري، وشارك فيها من مصر كل من شيماء سامي وياسمينة عيسى.

وحققت شيماء المركز الخامس في منافسات الفردي ، بينما حققت ياسمينة المركز التاسع في منافسات الفردي وذهبية الزوجي مع زميلتها الأمر يكية جايكي سايمون.

ورغم تغيير تصنيفها الطبي من H1 إلى H2 مع بداية الموسم الجاري ، ما يعني أنها تبدأ المنافسة على التأهل من الصفر في تصنيف جديد، إلا أنها و خلال ثلاث بطولات استطاعت القفز من المركز الـ 30 إلى المركز الـ 16 ومنه إلى المركز التاسع.

شيماء تسعى للتأهل لباراليمبياد باريس

وأكدت شيماء سامي أنها تسعى بقوة للتأهل لباراليمبياد باريس ، وأن تغيير تصنيفها جعلها تبذل مجهودا مضاعف من أجل تحقيق حلمها ، ولكن إرادتها وطموحها سيدفعونها لتخطي اي صعوبات في سبيل تحقيق حلمها بالتأهل لدورة الألعاب الباراليمبية في باريس 2024.