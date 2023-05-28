هشام التهامي يحتفظ بعضوية الاتحاد الإفريقي للريشة الطائرة

نجح هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري السابق للريشة الطائرة، في الفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي خلال الفترة بين 2023 و حتى 2027، في الإنتخابات التي أقيمت بماليزيا على هامش أعمال اجتماعات الاتحاد الدولي للعبة.

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و خاض "التهامي" انتخابات الاتحاد القاري على مقعد العضوية وحصل على عدد 63 من أصل 72 صوتًا من أعضاء الجمعية العمومية.

و بهذه النتيجة، احتفظ هشام التهامي بعضوية الاتحاد الإفريقي حيث فاز بالمقعد في الانتخابات التي كانت قد أقيمت في يونيو من عام 2021.

تشكيل الاتحاد الافريقي للريشة الطائرة

فيما احتفظ ميشيل باو من سيشل على مقعد الرئيس بالتزكية ، كما حصل الزامبي كينجسلي مولينجا على مقعد نائب الرئيس بعد فوزه على الجزائري أمين زبير ، أما مابيوا بوسينوجيلا من بتسوانا فحصل على مقعد أمين الصندوق.

تشكيل مجلس الاتحاد الأفريقي للريشة الطائرة

و أكد "التهامي" أنه سيسعى جاهدًا لمساعدة الاتحاد المصري خلال الفترة المقبلة لإستضافة كبرى الأحداث الخاصة باللعبة داخل القارة السمراء على الأراضي المصرية وفقًا لتأكيدات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة احتضان الأخوة الإفارقة على أرض النيل .

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وكانت بعثة المنتخب المصري الأول للريشة الطائرة قد انهن مشاركتها في بطولة العالم للفرق التي اقيمت الاسبوع الماضي.

وضمت قائمة الفراعنة في البطولة المونديالية 8 لاعبين وهم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم - كريم محمود عزت - محمود منتصر - ضحى هاني - نور يسري - رحمة العدوي - هنا طارق"، تحت القيادة الفنية لمحمود عزت المدير الفني.

ويعد المنتخب المصري هو الفريق العربي والإفريقي الوحيد المشارك في المونديال.

وشارك أبناء النيل في المجموعة الأولى إلى جوار كلًا من "الصين - الدنمارك - سنغافورة"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلًا من "أندونيسيا - ألمانيا - كندا - تايلاند"، بينما تكونت المجموعة الثالثة من "ماليزيا - تايوان - الهند - أستراليا"، أما المجموعة الرابعة فجاءت كالتالي: "اليابان - كوريا الجنوبية - فرنسا - انجلترا".



وكان المنتخب المصري قد تأهل لهذه البطولة عقب تتويجه بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بجنوب إفريقيا فبراير الماضي بعد الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2.