عاجل
عاجل .. الوزراء يقر إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

أدعية مستحبة لجلب الرزق

أدعية مستحبة
أدعية مستحبة

يبحث كثيرًا من المواطنين على أدعية مستحبة لجلب الرزق ونيل الرضا في الأيام المباركة، خاصة مع صيام العشر الأولى من ذي الحجة.

وضمن الأدعية الاتي:

-اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

txt

دعاء الحج .. أدعية مستحبة من الإحرام إلى طواف الوداع

 -يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذلّ كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه.

 -اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا المصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

txt

أدعية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع

مواد متعلقة

دعاء الحج .. أدعية مستحبة من الإحرام إلى طواف الوداع

أدعية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع

أدعية مستحب ترديدها لشكر الله على نعمه

دعاء الامتحان.. أدعية مأثورة تسهل كل صعب  

الجريدة الورقية