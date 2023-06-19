دعاء الحج .. أدعية مستحبة من الإحرام إلى طواف الوداع

دعاء الحج في كل منسك من مناسكه الشريفة، يعد من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون خاصة أولئك الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بزيارة بيته الحرام بحجة.

ومع دخول الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الهجري، يهل علينا موسم الحج ، ولعل هذا ما يفسر زيادة البحث عن دعاء الحج بشكل خاص في هذا الوقت من العام ، وهناك سبب آخر لكثرة البحث عن دعاء الحج وهو أنه من أعظم الأدعية وأحراها استجابة، فمن شأن دعاء الحج أن ينقي العبد من الذنوب كيوم ولدته أمه، كما أن بترديد دعاء الحج تتحقق المستحيلات وتصبح المعجزات واقعًا بأمر الله تعالى، لذا فإنه يمكن وصف دعاء الحج والعمرة بأنه بوابة الأمل والأحلام، فكم من عبد ذهب معدمًا وبفضل دعاء الحج عاد غنيًا محملاً بكل صنوف الخير في الدنيا والآخرة.

أدعية الحج

وتبدأ أدعية الحج مكتوبة بدعاء نية الحج،ويقال بعد الاغتسال وارتداء ملابس الإحرام، ويقول فيه الحاج:

"لبيك اللّهُمَّ تمتعًا في الحج" إذا كان الحج تمتع، ويقصد به إحرام المسلم للعُمرة في أشهر الحج، وبعد التحلل منها يُحرم للحج في موعده.

"لبيك اللّهُمَّ عمرة وحجًا" إذا كان حج القران، ويقصد به أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معًا في نُسك واحد.

"لبيك اللّهُمَّ حجةً" إذا كان الحج المفرد، ويقصد به الإحرام بالحج فقط دون العمرة.

اللّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتِكَ"، وهو دعاء دخول المسجد الحرام الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلّم طالبًا من ربه أن يشمله برحمته التي وسعت كل شيء ويرشده لصالح الأعمال ويوفقه في أداء مناسكه في الحج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليسلِّم علَى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثمَّ ليقُلْ: اللَّهمَّ افتَح لي أبوابَ رحمتِكَ، وإذا خرجَ فليقُلْ: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِن فضلِكَ" رواه أبو حميد الساعدي وأخرجه مسلم.