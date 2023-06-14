أدعية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع

دعاء الحج في كل منسك من مناسكه الشريفة، يعد من أكثر ما يبحث عنه الكثيرون خاصة أولئك الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بزيارة بيته الحرام بحجة ، فمع دخول أيام عشر من شهر ذي الحجة الهجري، يهل علينا موسم الحج ، ولعل هذا ما يفسر زيادة البحث عن دعاء الحج بشكل خاص في هذا الوقت من العام ، وهناك سبب آخر لكثرة البحث عن دعاء الحج وهو أنه من أعظم الأدعية وأحراها استجابة، فمن شأن دعاء الحج أن ينقي العبد من الذنوب كيوم ولدته أمه، كما أن بترديد دعاء الحج تتحقق المستحيلات وتصبح المعجزات واقعًا بأمر الله تعالى، لذا فإنه يمكن وصف دعاء الحج والعمرة بأنه بوابة الأمل والأحلام، فكم من عبد ذهب معدمًا وبفضل دعاء الحج عاد غنيًا محملاً بكل صنوف الخير في الدنيا والآخرة.

دعاء الحج ، ورد فيه أنه حيث يبدأ الحج بالإحرام بحيث ينوي الحاج الحج، فإن دعاء الإحرام الحج يعد أول صيغ دعاء الحج ، وفيه يقول الحاج : لبيك اللهم حجاً. وإن كان قارناً يقول في دعاء الحج : (لَبَّيك اللَّهُمَّ حَجًّا وعُمرةً معًا)، ويسن للحاج أن يشرع بالتلبية، فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك).

دعاء لبس الإحرام في الحج ، وفيه يقول الحاج : "اللهم إني أريد العمرة (أو الحج أو الاثنين معاً) فيسرها لي وتقبلها مني، نويت العمرة/ الحج ( أو يقول نويت العمرة والحج) وأحرمت بها لله تعالى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

دعاء الذهاب للحج دعاء الذهاب للحج ، ورد فيه أدعية عدة منها: اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.” اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.” “اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلي النور.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني وأخلف علي كل غائبة لي منك بخير.”



