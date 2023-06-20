الجيش السوداني ينفي علاقته بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر

نفى الجيش السوداني مسؤوليته عن إطلاق النار على قافلة للصليب الأحمر بالسودان كانت تنقل جرحى بناء على طلب من طرفي الصراع.

قافلة الصليب الأحمر تتعرض لإطلاق النار في السودان

وقال الجيش السوداني، في بيان، أنه لا علاقة له بالحادث، مؤكدًا أن المنطقة التي شهدت إطلاق النار تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، مضيفًا عبر "فيسبوك"، أن ممثلي البعثة باشروا بعملية إجلاء عدد من جرحى الجيش من بحري إلى أم درمان، وفور وصولهم إلى بحري أفادوا بتعرضهم لإطلاق نار من قبل قناص بكبري كوبر.

الأزمة في السودان

وأوضح البيان أن القوات المسلحة ليس لها جنود في تلك المنطقة، مشيرًا إلى أن عناصر الدعم السريع هي المسيطرة على المنطقة، وألقى الجيش السوداني بالمسئولية على ممثلي الصليب الأحمر بعدم الالتزام وبروتوكول عمليات الإجلاء والخريطة المحددة للتحرك، معبرا عن أمله في أن يقوم الصليب الأحمر بمهمته الإنسانية طبقا للمبادئ التي تحكم عمله.

ويُذكر أن قوات الدعم السريع كان أعلنت في بيان، أن الجيش شن هجوما على قواتها أثناء تحركها برفقة بعثة الصليب الأحمر الدولي لإجلاء 35 جريحا كانوا بالمستشفى العسكري.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقوا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 72 ساعة، وفق روسيا اليوم.

وقال بيان مشترك، نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن وقف إطلاق النار سيبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح الأحد بتوقيت الخرطوم ولغاية يوم الأربعاء.

وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على "الامتناع عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية، أو الطائرات المسيرة، أو القصف المدفعي، أو تعزيز المواقع، أو إعادة إمداد القوات خلال فترة وقف إطلاق النار".

وتابع البيان، "أن الاتفاق تضمن كذلك الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار، كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".

ودعا البيان الطرفين إلى "النظر في المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب السوداني، وضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار وتوقف حدة العنف".

وذكر البيان، أنه "في حال عدم التزام الطرفين بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، سيضطر المسهلان (الولايات المتحدة والسعودية) إلى النظر في تأجيل محادثات جدة".