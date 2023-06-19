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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة عمل تارت التمر علي خطي المطاعم

تارت التمر
تارت التمر

يعتبر تارت التمر من أشهي الحلويات التي يمكن صنعها، تعد أسهل الوصفات اللذيذة ويحبها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

تارت التمر
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مقادير تارت التمر


- عجينة التارت :
الزبدة : 100 غراماً (لينة)
طحين : كوب وربع (٢٨٥غم)
جبن كريمي : 4 حبات (٦٥غم)
سكر البودرة : ثلاث أرباع الكوب (١٧٠غم)

- حشوة التمر :
التمر : نصف كوب (١١٤غم)
حليب مكثف محلى : نصف علبة (١٩٨غم)
جبن كريمي : 2 حبة (٣٥غم)
القشطة : 85 غم
الجوز : 57 غم (مطحون)
القرفة : نصف ملعقة صغيرة (اختياري)
جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (اختياري)
كراميل : قطع

تارت التمر
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طريقة التحضير


لتحضير عجينة التارت: نخلط الزبدة مع السكر المطحون بعدها نضيف الجبن الكريمي ونخلط حتى يتجانس الخليط.
نضيف الطحين ونعجن حتى تتكون العجين.
نأخذ كرات بوزن ١٥غ/كرة ونضعهم في القوالب ثم نشكلها ونترب الأطراف بالسكين.
لتحضير الحشوة: نخلط جميع مكونات الحشوة معاً عدا الكراميل.
نضع القليل من الحشوة بداخل العجين ثم قطعة من الكراميل بعدها نغطيها بالقليل من الحشوة.
نخبز على درجة حرارة ١٨٠ مئوية في فرن محمى مسبقاً مدة ٢٠-٢٥ دقيقة مع تحمير الوجه.
تزين حبات التارت بالشوكولاتة أو بحسب الرغبة

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