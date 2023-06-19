قوي مناعة أولادك وحضري تشيز كيك بالتوت

التوت البري من الفواكه الصحية التي تحتوي على مضادات للأكسدة التي تحمي جسمك من العديد من المشكلات الصحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل تشيز كيك بالتوت البري اللذيذ.

تشيز كيك بالتوت

فوائد التوت البري

مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

يساعد في تقوية المناعة

يدعم فيتامين سي الموجود في التوت البري المناعة وهو ضروري لصنع الكولاجين، لذلك فهو يلعب دورًا رئيسيًا في صحة الجلد والمفاصل والشفاء بشكل عام، ويساعد التوت البري في الوقاية من التهابات المسالك البولية.

يقلل من مقاومة المضادات الحيوية

في دراسة جديدة من جامعة ماكجيل في كندا، اختار الباحثون البكتيريا المسئولة عن التهابات المسالك البولية والالتهاب الرئوي والتهاب المعدة والأمعاء، وعندما تعالج البكتيريا بالمضادات الحيوية فإنها تصبح مقاومة لتأثيراتها، لكن في هذه التجربة ، وجد العلماء أن إضافة مستخلص التوت البري حالت دون تطور المقاومة.

جعل المستخلص جدار الخلية البكتيرية أكثر نفاذاً للمضاد الحيوي، كما تسبب في صعوبة ضخ البكتيريا للمضاد الحيوي، هذا الاكتشاف مهم لأن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، أدى إلى عدوى يصعب علاجها لدى البشر.

تشيز كيك بالتوت

تشيز كيك بالتوت البري

المقادير

- جبن كريمي : 400 غراماً (خالي الدسم)

- الحليب المكثف : 400 غراماً (خالي الدسم)

- بسكويت القمح : كوب (كامل)

- مربى التوت : 150 غراماً

- الزبدة : ملعقة كبيرة (غير مملحة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- مسحوق الجيلاتين : 2 ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قومي بتكسير البسكويت إلى فتات صغيرة جداً.

أضيفي فتات البسكويت إلى الزبدة والماء ويقلب جيداً باستخدام أطراف الأصابع حتى يصبح نسيج مفتت مفروك.

ضعي العجينة في قالب التشيز الكيك، ويفضل أن يكون القالب ذو قاعدة مرنة.

اخفقي جبنة كريمة قليلة الدسم مع الحليب المكثف خالي الدسم مع إضافة الفانيليا في الخلاط حتى يصبح الخليط ذو قوام متماسك ومرن، ثم أضيفي عصير الليمون، واخلطي المكونات مرة أخرى بطريقة هادئة على سرعة خفيفة حتى تصبح نسيجاً واحداً.

قومي بجرش الجيلاتين في ماء ساخن حتى يذوب تماماً ثم أضيفيه إلى خليط الجبنة مع التحريك جيداً حتى يصبح نسيجاً واحداً.

اسكبي خليط الجبنة فوق القاعدة البسكويت المجهزة سابقاً، وضعي القالب في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات حتى يصبح قوام الجبنة متماسكاً.

بعد إخراج القالب من الثلاجة، أضيفي مربى التوت على القالب ثم ضعيه مرة أخرى في الثلاجة لمدة ساعة واحدة قبل التقديم.