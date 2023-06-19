عاجل
عمرو أديب يشيد بخطط السعودية للتنمية.. العالم يخطب ود المملكة (فيديو) الجيش السوداني ينفي علاقته بالهجوم على قافلة الصليب الأحمر الصحة تكشف تطورات الحالة الصحية للحجاج المصريين.. 7 فقط بالمستشفى (فيديو) الزمالك ينافس العربي على ضم عمر السومة من أهلي جدة
الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ترامب في ورطة جديدة.. الوثائق السرية المُهربة تُعيد الرئيس الأمريكي لقفص الاتهام

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يُواجه الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، تُهمًا جنائية بخصوص تعامله مع وثائق سرية بعد مُغادرته البيت الأبيض، فقد وافق قاض فيدرالي، مساء اليوم الاثنين، على أمر وقائي سعى إليه المحامي الخاص جاك سميث لمنع سيد البيت الأبيض السابق من الكشف عن معلومات حساسة في قضية الوثائق السرية الخاصة به.

وطلب سميث الأمر لضمان عدم كشف ترامب ولا المدعى عليه والت ناوتا المساعد الشخصي للرئيس، عن المعلومات الحساسة التي تم الحصول عليها أثناء ضبطها، وذلك بغرض أن يظهر المدعون للدفاع الأدلة التي جمعوها أثناء التحقيق في تعامل ترمب مع الوثائق السرية منذ ترك منصبه.

txt

ترامب في مأزق.. 37 تُهمة جنائية بقضية الوثائق السرية

txt

أول تعليق أمريكي حول تصريحات ترامب الأخيرة

كما لفت إلى أن أمر الحماية سيمنع ترامب وناوتا من الكشف عن المواد المضبوطة أو محتوياتها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو كيان آخر غير الأشخاص العاملين للمساعدة في الدفاع، ولا عن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم كشهود مُحتملين، ومحامي الشهود المحتملين، وغيرهم، بل فقط للأشخاص الذين قد تأذن لهم المحكمة بالكشف لهم.

37 تُهمة جنائية تتعلق بتعامل ترامب مع مواد سرية:

يُشار إلى أن 37 تُهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية كانت وجّهت إلى ترامب بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارًا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح من الأسرار النووية الأمريكية إلى القدرات الدفاعية للبلاد.

ودفع الرئيس في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي، ببراءته من التُهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمُتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

جاء هذا الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليُطلق معركة قانونية شائكة، من المُرجح أن تستمر خلال الأشهر المُقبلة مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.

فيما يرى مُمثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق التي تضمنت بعضًا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مُغادرته البيت الأبيض في 2021.

كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأمريكي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم مُحتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.

ووفقًا لما ذكرته قناة "العربية"، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي ببراءته من التُهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له، والمُتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها، لم تتوقف الأمور عند هذا الحد.

مواد متعلقة

ترامب ووثيقة الأسلحة النووية.. عجز عن رفع السرية واتهامات بالحيازة غير القانونية

2 مليون دولار تبرعات لـ"ترامب" بعد محاكمته في حيازة الوثائق السرية

ترامب يتوعد بايدن.. قلق من تأثير مشاكله على الحزب الجمهوري

العدالة لا تعرف الرؤساء.. من نيكسون إلى ترامب

ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب يدفع ببراءته في جلسة محاكمة "الوثائق السرية"

ترامب يتحدى المحكمة ويحتفل بعيد ميلاده داخل القاعة.. شاهد

عاجل.. ترامب يغادر المحكمة في "قضية الوثائق السرية" بدون قيود
الجريدة الورقية