ندوات ثقافية بالمحافظات احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، ندوات ثقافية بمراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .



تنفذ الندوات من خلال إستضافة عدد من الخبراء الاستراتيجيين، وذلك ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي بمراكز الشباب بالمحافظات وبمشاركة أعضاء الأندية الثقافية بالمحافظات التالية ( القليوبية : بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وقد أدار الندوة الدكتور محمود عرابي - خبير تخطيط استراتيجي - الفيوم : بمركز شباب المحافظة

وقد قدم الندوة العميد هاني رشاد - أحد الخبراء الاستراتيجين - بورسعيد : بمركز شباب السلام ، وقد حاضر بالندوة الأستاذ عاطف عبد الرحمن - الإسماعيلية : بمركز شباب السلام ، وقد ألقى الندوة الأستاذ محمد البنهاوي عواجه - كبير مذيعين إذاعة القناة).

وتناولت الندوات ( أهداف ثورة يونيو ، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية ، وعرض أهم الإنجازات على أرضالواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية).

كما أوضحت أيضا ( دور القيادة السياسية متمثلة في فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في السير بخطوات متسارعة نحو إستكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة).

جدير بالذكر أن هذه الندوات تهدف إلى غرس قيم المواطنة في نفوس الشباب وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.



ندوات ثقافية بالمحافظات

ندوات ثقافية بالمحافظات

ندوات ثقافية بالمحافظات

ندوات ثقافية بالمحافظات

ندوات ثقافية بالمحافظات