وزير الشباب يدعم آنسات السلة قبل المشاركة ببطولة كأس العالم

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر للسلة تحت 19 سنة آنسات، قبيل السفر لمدريد للمشاركة بكأس العالم، في الفترة من 15 وحتى 23 يوليو من العام الجاري، وذلك بعدما حصد الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا الأخيرة.



وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالمستويات القوية التي قدمتها لاعبات منتخبنا الوطني في بطولة إفريقيا، والحصول على الميدالية الفضية في البطولة بعد خسارة النهائي أمام مالي.



وأكد الوزير دعمه المستمر لكافة المنتخبات الوطنية التي تُشارك في المحافل العالمية ورفع اسم مصر عاليًا، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الدائم للرياضة المصرية.



ويتواجد منتخب مصر تحت 19 سنة آنسات، في المجموعة الرابعة بكأس العالم، رفقة كل من: كندا، الصين، وجمهورية التشيك.

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